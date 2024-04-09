***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.04.2024 13:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29 Şubat 2024 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço, Dipnotlar ve Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. 29 Şubat 2024 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla yasal Özkaynaklar Negatif -313.015.632 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon Pozitif 8.645.035.510 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Özkaynaklar Pozitif 8.332.019.878 TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2024 tarih 136 numaralı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271569
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,2126
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.430,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,47
|Açılış
|: 2.430,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|341.744.268
|% 9,98
|
|JANTS
|331,25
|610.816.389
|% 9,96
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|KTLEV
|127,50
|45.447.491
|% -3,77
|
|QNBFL
|145,00
|5.430.272
|% -3,65
|
|ODINE
|82,85
|1.623.551.243
|% 9,95
|
|MOGAN
|18,27
|1.006.133.711
|% 1,11
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ASTOR
|101,60
|931.531.319
|% 2,32
|
|PGSUS
|882,00
|857.534.285
|% 0,80
|
|MOGAN
|18,27
|1.006.133.711
|% 1,11
|
|PEKGY
|8,87
|473.948.719
|% -0,89
|
|ODAS
|9,25
|351.608.804
|% 2,66
|
|ODINE
|82,85
|1.623.551.243
|% 9,95
|
|HDFGS
|2,28
|39.117.648
|% 0,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2001
|32,2066
|% 0,66
|
|Euro
|35,0252
|35,0394
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,1071
|41,3132
|% 1,12
|
|Frank
|35,8797
|36,0596
|% 1,12
|
|Riyal
|8,6410
|8,6843
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,00
|28,02
|% 0,66
|
|Platin
|983,03
|984,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,72
|1.072,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,42
|90,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,18
|2.349,55
|% 0,66
|