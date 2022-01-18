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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.01.2022 13:18
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz,17.01.2022 tarihli toplantısında  
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i.Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına, 
ii.Denetimden Sorumlu Komite  Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın,  Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma  Esasları çerçevesinde  
i.Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına, 
ii.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın,, Kurumsal Yönetim  Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz  Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri  Yöneticisi Merve TEMEL'in atanmalarına,   
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde  
i.Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına, 
ii.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR,  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına ,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994857


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