***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz,17.01.2022 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei.Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,ii.Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei.Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR 'ın,, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve TEMEL'in atanmalarına,Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei.Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,ii.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şenol KAYNAR, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına ,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994857BIST