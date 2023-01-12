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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.01.2023 18:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

enol KAYNAR 'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Osman KAPLAN'ın atanmalarına,   
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde  
i.  Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına, 
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz 
Sn.Şenol KAYNAR,  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz 
Sn. Mahmut MEMİŞOĞLU'nun atanmasına,
karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101369


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