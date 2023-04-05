***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı: Ertuğrul DOĞAN Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı: Zeyyat KAFKAS Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Haydar GEDİKLİ Yönetim Kurulu Üyesi: Sami KARAMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Muharrem EMRAL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Komiteler: Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Üye: Osman KAPLAN Denetlemeden Sorumlu Komite: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Riskin Erken Saptanması komitesi: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132204BIST