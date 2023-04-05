***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2023 18:35
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu ve bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı: Ertuğrul DOĞAN Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı: Zeyyat KAFKAS Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Haydar GEDİKLİ Yönetim Kurulu Üyesi: Sami KARAMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Muharrem EMRAL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Komiteler: Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Üye: Osman KAPLAN Denetlemeden Sorumlu Komite: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKAN Riskin Erken Saptanması komitesi: Başkan: Muharrem EMRAL Üye: Abdulkadir Ferda BAŞKAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132204
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0458
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0218
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.250,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.250,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2432
|19,2610
|% 0,25
|
|Euro
|21,0344
|21,1003
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,9211
|24,0410
|% -0,14
|
|Frank
|21,1606
|21,2881
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1185
|5,1441
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|1,56
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.490
|8.576
|-6,00
|
|Yarım
|4.147
|4.196
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.098
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR