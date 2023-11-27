***TTA* *TBP* *TI7* *TTE* *ISP* *TAU* *TMC* *TMG* *TIE* *TGE* *TKK* *TPR* *TI2* *TI1* *TI4* *TI3*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.11.2023 17:55
***TTA******TBP******TI7******TTE******ISP******TAU******TMC******TMG******TIE******TGE******TKK******TPR******TI2******TI1******TI4******TI3*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TI4, TBP, TMC, TI7, TKK, TTA, TGE, TI1, TI2, TI3, TIE, TAU, TTE, TMG, TPR]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ilgili fonlar alanında kodları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220274
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0526
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0218
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.868,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.532.572
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.384.685
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|799.167.935
|% 10,00
|
|MTRKS
|62,70
|69.610.984
|% 10,00
|
|POLTK
|16.005,00
|75.898.635
|% 10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.315.522
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.391.300
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.589.216.355
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.209.251.347
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.651.731.128
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.600.472.570
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.360.300
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.514.209.203
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.209.251.347
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.600.472.570
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.413.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.804.545
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8939
|28,9112
|% 0,18
|
|Euro
|31,6191
|31,6275
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3586
|36,5409
|% 0,20
|
|Frank
|32,6790
|32,8758
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6860
|7,7245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,74
|% 0,66
|
|Platin
|919,29
|922,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,32
|1.063,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,38
|2.012,74
|% 0,66
|