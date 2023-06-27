***TTA* *TTE* *IPK* *TPE* *IPO* *TAU* *IPR* *IPU* *TPO* *IBK* *TDG* *TPR* *TI2* *TI4* *TI3* *TI6* *IYS* *IYR* *TBP* *TI7* *ISP* *ISS* *TBV* *TMC* *TMG* *TIE*
27.06.2023 14:33
***TTA******TTE******IPK******TPE******IPO******TAU******IPR******IPU******TPO******IBK******TDG******TPR******TI2******TI4******TI3******TI6******IYS******IYR******TBP******TI7******ISP******ISS******TBV******TMC******TMG******TIE******TGE******TKK******IPA******IPC******IPE*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPK, IPR, IPU, IPC, IPO, IYR, ISS, IPA, IYS, TDG, TPE, TBV, TI6, TPO, IBK, TI4, TI7, TMC, TBP, TTA, TKK, TGE, TI3, TI2, TIE, TAU, TTE, TMG, TPR, IPE]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz ve ekte unvanları belirtilen yatırım fonlarının izahnamelerinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162673
BIST