***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:03
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829364
BIST
16:2987.528
En Yüksek
|Değişim
|: -8,45%
|| -8.077,27
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.404
16:296,4193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0898
|Açılış
|: 6,4210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:297,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1263
|Açılış
|: 7,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:29302,27
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -9,12
|Açılış
|: 302,27
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|84.312.281
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,10
|11.451.097
|% 3,77
|
|YAPRK
|6,29
|880.199
|% 3,62
|
|VKING
|3,68
|8.754.268
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,36
|6.793.624
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.129.793
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|893.858
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|22.439.903
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.553.095
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|579.950.253
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|521.991.280
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.450.668
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,01
|165.651.799
|% -9,05
|
|YKBNK
|2,01
|165.651.799
|% -9,05
|
|ODAS
|1,25
|93.816.625
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.269.558
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,10
|77.271.455
|% -8,33
|
|THYAO
|8,25
|521.991.280
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8371
|7,8764
|% 1,15
|
|Frank
|6,7483
|6,7889
|% 1,84
|
|Riyal
|1,7043
|1,7128
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-74,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.017
|2.071
|-52,31
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,30
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,65
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,49
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-3,86
|
Seans Raporu
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