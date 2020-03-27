***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:17
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832860
BIST
17:1689.134
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -2.393,51
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:166,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0626
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:167,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0395
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:16335,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 335,66
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|370.281.406
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|46.995.808
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.394.670
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.041
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.519.641
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.736.883
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|6.210.197
|% -9,62
|
|MTRYO
|4,28
|2.297.311
|% -9,51
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,98
|1.457.279.868
|% -2,92
|
|GARAN
|8,00
|828.905.955
|% 0,76
|
|ASELS
|23,30
|656.976.670
|% -3,96
|
|ECILC
|5,21
|560.201.385
|% 7,42
|
|PGSUS
|34,54
|370.281.406
|% 10,00
|
|THYAO
|8,98
|1.457.279.868
|% -2,92
|
|IHLGM
|0,87
|135.145.473
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|178.676.036
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,89
|230.278.740
|% -2,58
|
|IHLAS
|0,45
|52.903.591
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8816
|7,9211
|% 1,28
|
|Frank
|6,6803
|6,7205
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,61
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
|
|B. Petrol
|24,77
|24,77
|-1,57
|