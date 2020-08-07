***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:56
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866588
BIST
16:091.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:097,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:098,5610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:09476,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,49
|Açılış
|: 476,94
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.443.797
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.615
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.940
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|ASELS
|15,88
|1.266.210.038
|% 3,99
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GUSGR
|5,21
|753.211.537
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,54
|518.171.865
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.748.602
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4008
|9,4480
|% -0,71
|
|Frank
|7,8590
|7,9064
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.220
|-124,10
|
|Tam
|3.210
|3.401
|-60,00
|
|Yarım
|1.558
|1.617
|-59,80
|
|Çeyrek
|781
|827
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|28,56
|28,60
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|