***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:33
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868640
BIST
16:231.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:237,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:238,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:23456,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,02
|Açılış
|: 456,08
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MSGYO
|4,18
|39.293.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.185.725
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.485.086
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.636.142
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,82
|887.163.996
|% 0,39
|
|TUPRS
|78,85
|852.589.057
|% 1,41
|
|GARAN
|6,99
|757.093.113
|% -1,13
|
|THYAO
|11,06
|726.642.154
|% -3,15
|
|GUSGR
|6,18
|673.781.860
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,03
|671.923.547
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|KARSN
|3,18
|630.781.752
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,53
|302.901.925
|% 1,32
|
|ODAS
|2,50
|379.888.084
|% -1,19
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3266
|7,3315
|% -0,03
|
|Euro
|8,6756
|8,6880
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5666
|9,6146
|% 0,41
|
|Frank
|8,0181
|8,0664
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9477
|1,9574
|% -0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|18,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|