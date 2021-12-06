***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 13:48
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981135
BIST
14:471.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:4713,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0609
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:4715,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0346
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:47788,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,94
|Açılış
|: 788,47
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:47
|RNPOL
|10,89
|165.484
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.396.049
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|50.355.906
|% -9,90
|
|MIATK
|32,38
|224.606.441
|% -8,01
|
|KTSKR
|33,04
|276.407.213
|% -7,50
|
|KOZAL
|137,40
|623.615.845
|% 1,63
|
|TAVHL
|33,78
|570.521.241
|% 5,69
|
|BIMAS
|71,85
|373.003.512
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,37
|297.182.957
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,15
|289.053.258
|% -4,25
|
|ODAS
|1,66
|281.285.187
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,37
|297.182.957
|% 0,00
|
|ADESE
|0,82
|76.079.865
|% 5,13
|
|VAKBN
|3,98
|285.346.713
|% 3,65
|
|IHLGM
|0,93
|63.698.129
|% -1,06
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7742
|13,7795
|% 0,44
|
|Euro
|15,5513
|15,5708
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,2292
|18,3206
|% 0,66
|
|Frank
|14,8753
|14,9649
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% 0,41
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-2,06
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,17
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.195
|5.325
|5,87
|
|Yarım
|2.511
|2.576
|2,84
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|1,83
|