***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060445
BIST
15:453.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 44,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:4518,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2320
En Düşük
18,1962
15:4518,0627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0306
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0498
15:451.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.003,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:43
|INVEO
|18,59
|248.722.167
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.905.921
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.747.352
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.922.798.528
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.977.335
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.912.219
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,27
|11.705.243.371
|% 1,97
|
|EREGL
|32,06
|7.384.768.043
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,42
|6.414.164.847
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,55
|5.820.167.132
|% 3,88
|
|THYAO
|74,60
|4.845.919.696
|% -0,73
|
|YKBNK
|8,27
|11.705.243.371
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,55
|5.820.167.132
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,34
|4.397.152.937
|% 7,26
|
|AKBNK
|15,42
|6.414.164.847
|% 8,67
|
|KRDMD
|13,71
|4.064.945.407
|% 6,44
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2294
|% 0,08
|
|Euro
|18,0528
|18,0604
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,0298
|21,1352
|% 0,49
|
|Frank
|18,4870
|18,5984
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8349
|4,8591
|% 0,06
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.776
|6.855
|43,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,07
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-2,77
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
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15:58KNFRT
Yüzde 9.72 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 071, 915 adet işlem
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15:56KONYA
Yüzde 8.83 oranında artışla 1, 443.80 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 524 adet işlem
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15:55XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 92, 034.00 milyon TL de
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15:55SKBNK
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 987, 969 adet işlem
-
15:54ALGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 867, 736 adet işlem