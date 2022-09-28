***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:25
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065697
BIST
16:303.212
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -53,34
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.208
16:3018,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:3017,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1512
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8411
En Düşük
17,6326
16:30980,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,15
|Açılış
|: 980,06
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
980,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KUYAS
|8,80
|71.052.947
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|13.089.988
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.013.920
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.701.065
|% 9,95
|
|ARASE
|134,00
|80.505.082
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,45
|511.777.672
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.250.493
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.482.982
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.325.629
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.459.578
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.298.587.936
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,21
|2.183.828.362
|% -0,41
|
|SASA
|68,30
|1.984.388.080
|% -1,01
|
|GARAN
|19,81
|1.956.490.026
|% 0,97
|
|AKBNK
|11,61
|1.858.598.562
|% -1,78
|
|EKGYO
|3,92
|1.326.593.343
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,21
|2.183.828.362
|% -0,41
|
|TSKB
|2,36
|620.006.253
|% -6,72
|
|SKBNK
|1,86
|464.459.578
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,76
|1.381.497.411
|% -1,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5089
|18,5237
|% 0,41
|
|Euro
|17,8212
|17,8411
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,6392
|19,7377
|% -0,47
|
|Frank
|18,6992
|18,8118
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,39
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|15,26
|
|Altın Gr.
|977
|977
|10,92
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.622
|6.701
|25,00
|
|Yarım
|3.222
|3.276
|13,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,03
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,79
|