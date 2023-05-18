***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 15:21
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152334
BIST
15:324.535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -126,72
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3219,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3221,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0716
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:321.253,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.253,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|784.279.143
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,40
|100.987.383
|% -9,65
|
|AKYHO
|1,88
|21.141.193
|% -9,18
|
|GOKNR
|11,65
|178.661.051
|% -7,39
|
|DGGYO
|26,56
|72.366.017
|% -7,33
|
|THYAO
|134,10
|4.176.656.609
|% -2,19
|
|KCHOL
|79,00
|2.083.026.397
|% -2,59
|
|ISCTR
|10,95
|2.080.530.071
|% -2,06
|
|AKBNK
|15,22
|1.866.892.000
|% -2,31
|
|ASTOR
|48,20
|1.825.638.893
|% -7,13
|
|EKGYO
|6,17
|1.617.959.825
|% -3,74
|
|ISCTR
|10,95
|2.080.530.071
|% -2,06
|
|YKBNK
|9,19
|1.496.773.073
|% -1,82
|
|AKBNK
|15,22
|1.866.892.000
|% -2,31
|
|DOHOL
|8,45
|610.766.695
|% 3,30
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7859
|19,7901
|% 0,17
|
|Euro
|21,3645
|21,3728
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|2,23
|
|Yarım
|4.456
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.277
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|-0,19
|
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