***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 16:41
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205046
BIST
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16:518.136
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -194,62
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.121
En Yüksek
8.471
16:5127,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0896
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:5129,3734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0467
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3051
16:511.672,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.672,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:49
|POLTK
|9.996,90
|103.195.479
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.706.292
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BAKAB
|84,80
|68.482.219
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|462.461.085
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|222,50
|6.388.192.024
|% -3,30
|
|ASELS
|42,60
|5.999.426.799
|% 1,48
|
|TUPRS
|143,70
|4.947.047.285
|% -0,48
|
|YKBNK
|19,06
|4.550.702.587
|% -1,24
|
|EREGL
|42,98
|4.516.902.310
|% -2,58
|
|EKGYO
|7,89
|2.848.375.479
|% -3,55
|
|KATMR
|2,95
|962.540.750
|% -3,28
|
|ODAS
|13,18
|4.292.763.754
|% -2,37
|
|ZOREN
|6,14
|1.856.701.937
|% -0,32
|
|YKBNK
|19,06
|4.550.702.587
|% -1,24
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7444
|27,7518
|% 0,33
|
|Euro
|29,3442
|29,3614
|% -0,20
|
|Sterlin
|33,8522
|34,0220
|% -0,38
|
|Frank
|30,5426
|30,7266
|% -0,08
|
|Riyal
|7,3747
|7,4117
|% 0,23
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-1,00
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|3,52
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.352
|11.432
|-19,00
|
|Yarım
|5.694
|5.738
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.838
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,54
|19,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|1,24
|
Seans Raporu
16:49
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17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, HEKTS, TOASO
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17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, BIMAS