***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 13:49
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224417
BIST
'
15:127.763
En Düşük
|Değişim
|: -1,91%
|| -151,24
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:1228,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:1231,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0127
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:121.859,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.858,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DAGHL
|13,42
|16.590.042
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.665.721
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|6.058.948
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.748.029
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.534.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.485,00
|939.302.128
|% -9,03
|
|ALCAR
|1.334,00
|375.724.125
|% -8,69
|
|KRGYO
|46,04
|62.846.553
|% -8,65
|
|THYAO
|248,30
|4.423.120.505
|% -2,24
|
|TCELL
|57,50
|1.890.249.101
|% -1,71
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|AKBNK
|34,88
|1.816.700.792
|% -0,23
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,62
|1.324.336.956
|% -3,54
|
|AGROT
|15,27
|1.869.761.287
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.790.507.132
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,16
|1.803.524.805
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,67
|373.919.807
|% -2,91
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9888
|28,9934
|% 0,03
|
|Euro
|31,2099
|31,2269
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,3792
|36,5616
|% 0,33
|
|Frank
|32,8162
|33,0139
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7068
|7,7455
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|924,93
|926,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,53
|953,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,52
|75,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,39
|1.995,70
|% 0,66
|