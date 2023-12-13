***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 15:31
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225387
BIST
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15:417.644
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -104,99
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4129,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0579
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4131,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:411.851,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.851,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OZSUB
|29,48
|94.022.032
|% 10,00
|
|RTALB
|15,11
|63.447.795
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.886.916
|% 9,95
|
|KONKA
|46,60
|364.499.282
|% 8,02
|
|AKYHO
|3,53
|4.094.097
|% 6,97
|
|LIDER
|45,36
|140.737.915
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.886.015
|% -9,99
|
|SMART
|35,80
|56.954.716
|% -9,78
|
|EKOS
|34,00
|170.581.240
|% -9,09
|
|DOFER
|27,38
|95.926.495
|% -8,12
|
|CATES
|82,90
|5.087.780.862
|% -0,84
|
|AGROT
|13,25
|1.259.361.235
|% -3,64
|
|ASTOR
|98,90
|801.585.603
|% -3,04
|
|REEDR
|23,32
|744.080.711
|% -5,74
|
|YEOTK
|198,10
|732.320.033
|% -3,97
|
|AGROT
|13,25
|1.259.361.235
|% -3,64
|
|MOBTL
|4,86
|412.490.854
|% 3,40
|
|CATES
|82,90
|5.087.780.862
|% -0,84
|
|REEDR
|23,32
|744.080.711
|% -5,74
|
|SEGYO
|7,13
|212.355.931
|% 3,03
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0506
|29,0552
|% 0,20
|
|Euro
|31,3486
|31,3636
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2716
|36,4535
|% -0,17
|
|Frank
|33,0455
|33,2445
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7232
|7,7620
|% 0,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
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