***TTKOM* *GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM******GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TTKOM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2008Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir. Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824663BIST