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***TTKOM* *KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.01.2021 12:09



***TTKOM******KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler [TTKOM]
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
30 Eylül 2020 itibariyle % 6,7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
30 Eylül 2020 itibariyle % 18,0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak şekilde ve yaklaşık 30.000.000 TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905898


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Altın Gr. 436 436 1,31  
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Tam 2.874 2.947 -34,93  
Yarım 1.389 1.425 -16,90  
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