***TTKOM* *KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.01.2021 12:09
***TTKOM******KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
30 Eylül 2020 itibariyle % 6,7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
30 Eylül 2020 itibariyle % 18,0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir
Açıklamalar
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak şekilde ve yaklaşık 30.000.000 TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905898
BIST
12:351.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,13
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
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439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PKENT
|1.524,60
|20.579.458
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|20.829.727
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|414.866
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,30
|3.307.862
|% -7,44
|
|GUBRF
|74,45
|1.208.255.020
|% 7,74
|
|GARAN
|9,23
|773.336.919
|% -1,70
|
|KARSN
|5,34
|632.745.062
|% 7,01
|
|EKGYO
|2,36
|529.709.817
|% -0,42
|
|KOZAL
|116,10
|527.397.785
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,36
|529.709.817
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,75
|513.173.725
|% 0,81
|
|KARSN
|5,34
|632.745.062
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,47
|148.785.876
|% 0,68
|
|ODAS
|3,81
|379.407.085
|% -0,78
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3282
|7,3324
|% -0,02
|
|Euro
|8,8831
|8,8882
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9854
|10,0355
|% -0,56
|
|Frank
|8,1976
|8,2469
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% -0,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,75
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,93
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-16,90
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,03
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
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