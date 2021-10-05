***TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
05.10.2021 16:37
***TTKOM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler TTKOM
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 TTKOM Nakit Temettü Ödeme 15,15861 17,83366 05/10/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967065
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0251
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8775
|8,8804
|% 0,13
|
|Euro
|10,2560
|10,2676
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0269
|12,0872
|% -0,14
|
|Frank
|9,5316
|9,5890
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3606
|2,3724
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,44
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında