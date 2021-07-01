***TTKOM* *SOKM* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2021 09:22
***TTKOM******SOKM******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAGYO, SOKM, TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,09 TL Teorik Fiyat: 6,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SOKM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1300244 TL Teorik Fiyat: 11,61 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TTKOM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1783366 TL Teorik Fiyat: 6,462 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945345
BIST
10:131.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:138,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:1310,3104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:13496,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,03
|Açılış
|: 496,20
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:11
|INVEO
|130,30
|4.129.207
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|11.797.047
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|1.848.474
|% 9,89
|
|OYAYO
|7,81
|4.797.729
|% 8,47
|
|SAYAS
|25,90
|2.939.292
|% 7,92
|
|KUTPO
|51,85
|1.242.067
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.089.156
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,40
|55.447.126
|% 0,22
|
|ERBOS
|126,70
|44.254.499
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,88
|35.794.904
|% 0,53
|
|GARAN
|8,30
|35.372.129
|% 0,00
|
|SASA
|27,40
|28.951.167
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,88
|35.794.904
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,16
|19.777.508
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|6.954.153
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|5.584.266
|% 3,00
|
|IZMDC
|2,42
|10.941.993
|% -1,63
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6751
|8,6772
|% -0,25
|
|Euro
|10,3031
|10,3124
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9769
|12,0370
|% -0,17
|
|Frank
|9,3571
|9,4135
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% -0,06
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|0,32
|
Seans Raporu
10:11
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10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 26 artarak (% 0.36 ) 1, 468
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10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KUTPO, TKURU
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, INVEO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR