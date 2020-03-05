***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9. No'lu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca alınan Şirketimiz Denetim Komitesi kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 17/A maddesi uyarınca aldığı kararla, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824667BIST