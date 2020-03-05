***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 18:34
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.9. No'lu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca alınan Şirketimiz Denetim Komitesi kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 17/A maddesi uyarınca aldığı kararla, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824667
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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6,1234
En Düşük
6,0635
18:056,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0704
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8575
En Düşük
6,7574
18:05326,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,91
|Açılış
|: 326,10
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8791
|7,9186
|% 1,06
|
|Frank
|6,4092
|6,4478
|% 1,29
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,39
|
|Altın Gr.
|326
|326
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,13
|