***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.07.2020Tescil Tarihi05.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.08.2020 - 10132Açıklamalar2020 yılı faaliyet dönemi hesapları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 25.07.2020 tarihli Genel Kurul Kararı 05.08.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 06.08.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866161BIST