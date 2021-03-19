***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2021 15:20
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı faaliyet dönemi denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young - E&Y) seçimi 19.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919300
BIST
15:231.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -24,25
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.554
En Düşük
1.520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,2362
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.357.135
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|589.253.558
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|CLEBI
|299,40
|444.156.036
|% -9,27
|
|SANKO
|13,12
|102.958.114
|% -8,83
|
|YYAPI
|1,95
|29.950.900
|% -8,45
|
|MNDRS
|3,35
|143.728.752
|% -8,22
|
|FROTO
|215,30
|1.415.802.496
|% 1,56
|
|THYAO
|13,82
|1.065.224.844
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,10
|820.388.943
|% -4,24
|
|GARAN
|8,88
|727.162.918
|% -1,77
|
|SISE
|7,67
|720.408.648
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,30
|277.915.516
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|254.944.389
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,09
|301.253.550
|% -3,69
|
|GLYHO
|6,10
|820.388.943
|% -4,24
|
|ODAS
|3,75
|488.300.955
|% -6,72
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2541
|7,2558
|% -0,91
|
|Euro
|8,6379
|8,6433
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,0641
|10,1146
|% -1,01
|
|Frank
|7,7828
|7,8297
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% -0,87
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|4,78
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-24,41
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,82
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,91
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,11
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