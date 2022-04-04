***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 09:40
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 / 10550
Açıklamalar
2022 yılı faaliyet dönemi hesapları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli Genel Kurul kararı, 01.04.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 01.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015329
BIST
10:212.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,07
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:2114,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7097
En Düşük
14,6695
10:2116,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:21911,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,73
|Açılış
|: 911,87
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
912,71
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:21
|LIDER
|20,50
|1.989.484
|% 9,92
|
|DAPGM
|21,62
|56.487.321
|% 5,36
|
|GZNMI
|46,18
|12.096.059
|% 4,15
|
|ANGEN
|30,02
|21.952.069
|% 2,46
|
|PCILT
|12,62
|1.935.977
|% 1,94
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|VKING
|5,50
|323.379
|% -3,17
|
|CIMSA
|33,20
|18.819.410
|% -2,64
|
|PAPIL
|20,26
|4.428.103
|% -2,31
|
|MGROS
|47,04
|39.106.042
|% -2,12
|
|ASELS
|25,26
|537.573.285
|% 1,94
|
|GARAN
|12,51
|457.125.506
|% 0,48
|
|THYAO
|32,98
|445.973.676
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,61
|343.369.226
|% 0,06
|
|KARSN
|5,89
|340.455.838
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,45
|233.073.069
|% 2,51
|
|KARSN
|5,89
|340.455.838
|% -1,34
|
|GARAN
|12,51
|457.125.506
|% 0,48
|
|ODAS
|1,77
|63.128.905
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,41
|115.720.945
|% 2,71
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7026
|14,7087
|% 0,17
|
|Euro
|16,2246
|16,2373
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,2505
|19,3471
|% 0,28
|
|Frank
|15,8284
|15,9237
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9082
|3,9278
|% 0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,49
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,40
|