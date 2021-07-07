***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
07.07.2021 19:05
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947936
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:0510,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:0510,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2600
En Düşük
10,2350
18:05504,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,45
|Açılış
|: 504,40
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6917
|% 0,06
|
|Euro
|10,2557
|10,2618
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% 0,05
|
|Frank
|9,3603
|9,4167
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-1,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem