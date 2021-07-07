***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947936BIST