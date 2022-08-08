***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.08.2022 18:15
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2022 2. Çeyrek Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053059
BIST
17:592.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 43,56
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:5917,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:5918,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1360
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3814
En Düşük
18,1988
17:591.032,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.032,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YBTAS
|28.677,00
|1.581.294
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.179.191
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.171.537
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.132.213
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|154.226.821
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.538.653
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|30.461.731
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|215.829.184
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|256.265.714
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,30
|4.774.528.640
|% 0,17
|
|EKGYO
|3,45
|2.563.787.619
|% -1,43
|
|EREGL
|28,56
|2.085.021.641
|% 3,55
|
|SISE
|23,90
|1.982.394.554
|% 2,14
|
|SASA
|51,75
|1.892.464.063
|% 3,92
|
|EKGYO
|3,45
|2.563.787.619
|% -1,43
|
|SKBNK
|2,30
|945.010.492
|% 4,07
|
|TSKB
|3,23
|1.256.021.478
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|1.436.631.362
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,19
|802.449.103
|% 1,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9533
|17,9549
|% 0,24
|
|Euro
|18,3230
|18,3790
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,7189
|21,8278
|% 0,75
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 1,23
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|10,67
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.919
|6.997
|7,00
|
|Yarım
|3.371
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,46
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,31
|
Seans Raporu
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