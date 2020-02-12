***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,27 23.657.108 20.430.900Satışların Maliyeti28 -12.298.492 -11.249.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.358.616 9.181.455BRÜT KAR (ZARAR)11.358.616 9.181.455Genel Yönetim Giderleri28 -2.147.447 -1.784.341Pazarlama Giderleri28 -2.670.891 -2.409.985Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -166.491 -147.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 385.391 231.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -510.759 -492.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.248.419 4.578.245Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 214.111 130.288Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -1.545 -12.960TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-192.525 -268.034FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.268.460 4.427.539Finansman Gelirleri32 855.042 1.422.499Finansman Giderleri32 -4.388.744 -7.872.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 2.734.758 -2.022.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-327.975 631.020Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -205.975 -20.480Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11,33 -122.000 651.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.406.783 -1.391.261DÖNEM KARI (ZARARI)2.406.783 -1.391.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.406.783 -1.391.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 22 0,68770000 -0,39750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 22 0,68770000 -0,39750000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.182.695 7.588.935Dönem Karı (Zararı)2.406.783 -1.391.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.406.783 -1.391.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.566.960 10.494.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 4.715.985 3.717.763Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler216.436 290.649Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler253.964 394.175Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.867 5.483Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 29.981 17.431Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-63.642 -126.440Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler526.525 439.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 474.766 356.790Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 51.597 82.665Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 162 132Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.975.788 698.733Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-360.169 -390.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.280.196 1.040.703Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri55.761 49.026Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.612.395 5.760.962Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler449.615 308.200İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler141.109 -131.538Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 308.506 439.738Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 327.975 -631.020Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler25 -117.704 -88.715Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-212.566 -117.328Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -212.566 -117.328Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler72.511 115.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-422.804 -656.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-983.812 -781.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.304 -13.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-985.116 -768.622Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.742 117.714İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.742 117.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler677 -50.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler533.596 -339.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23 -2.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)533.619 -337.116Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.477 396.888İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)274 374.956İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)68.203 21.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.550.939 8.446.378Alınan Faiz150.780 120.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -423.724 -323.680Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler21 -6.404 -370.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)-156.928 -99.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 68.032 -184.346YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.806.662 -4.125.950Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları14 -2.698 -155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri346.579 144.511Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri346.579 144.511Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.945.543 -4.065.306Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.945.543 -4.065.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.901.516 -3.301.596Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.143.217 831.049Kredilerden Nakit Girişleri1.519.235 831.049İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri2.623.982 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.583.224 -3.222.944Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.523.608 -3.222.944İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.059.616 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -788.732 -826Türev Araçlardan Nakit Çıkışları25 220.164 -1.572Ödenen Faiz-2.029.859 -1.062.115Alınan Faiz209.389 270.547Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -72.471 -115.735YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)474.517 161.389Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi45.049 48.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)519.566 209.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.898.092 3.688.104DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.417.658 3.898.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.946.070 4.494.536Ticari Alacaklar5.767.995 5.150.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 11.793 10.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.756.202 5.140.127Diğer Alacaklar75.875 67.434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 75.875 67.434Türev Araçlar373.121 200.921Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 373.121 200.921Stoklar10 252.042 248.852Peşin Ödenmiş Giderler157.741 307.877İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 157.741 307.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar114.529 94.803Diğer Dönen Varlıklar352.471 333.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 352.471 333.813ARA TOPLAM12.039.844 10.898.852Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.077.205 10.936.213DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.693 11.995Diğer Finansal Yatırımlar14 14.693 11.995Ticari Alacaklar236.402 128.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 236.402 128.182Diğer Alacaklar35.529 38.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 35.529 38.480Türev Araçlar35.401 36.481Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 35.401 36.481Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 17.699 20.194Maddi Duran Varlıklar14.709.659 14.254.053Arazi ve Arsalar19 5.429.845 5.354.613Binalar19 568.368 589.539Tesis, Makine ve Cihazlar19 8.032.833 7.700.048Taşıtlar19 9.411 9.727Mobilya ve Demirbaşlar19 157.659 129.830Yapılmakta Olan Yatırımlar19 487.978 439.411Diğer Maddi Duran Varlıklar19 23.565 30.885Kullanım Hakkı Varlıkları2,7 1.365.525 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.327.797 9.783.039Şerefiye16 44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar20 3.860.337 3.276.138Markalar20 273 40.877Lisanslar20 2.696.075 3.001.078Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.726.168 3.420.002Peşin Ödenmiş Giderler12.555 71.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 12.555 71.927Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.076.742 896.513Diğer Duran Varlıklar79 21.434İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar79 21.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.832.081 25.262.298TOPLAM VARLIKLAR39.909.286 36.198.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.334.908 52.216İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.334.908 52.216Banka Kredileri5 1.321.487 52.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.421 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.074.073 6.708.159İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.074.073 6.708.159Banka Kredileri5 4.674.762 4.106.293Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 326.743 631İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 72.568 2.601.235Ticari Borçlar4.391.697 3.845.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 87 110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.391.610 3.845.124Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 190.217 166.317Diğer Borçlar1.132.953 1.103.749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 205.066 204.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 927.887 898.957Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler372.984 331.150Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 372.984 331.150Türev Araçlar537.353 648.934Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 537.353 648.934Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 75.238 6.465Kısa Vadeli Karşılıklar451.100 476.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 223.552 230.191Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 227.548 246.173Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler133.124 157.771İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 133.124 157.771ARA TOPLAM13.693.647 13.496.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.693.647 13.496.359UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.374.174 13.161.043İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.374.174 13.161.043Banka Kredileri5 7.762.066 10.882.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 800.597 1.963İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 5.811.511 2.276.610Diğer Borçlar38.881 227.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 170.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 38.881 57.428Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler637.851 537.281Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 637.851 537.281Türev Araçlar173.362 84.004Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 173.362 84.004Uzun Vadeli Karşılıklar1.052.974 915.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.044.645 907.172Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 8.329 8.167Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 380.175 205.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler115.369 118.033İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 115.369 118.033TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.772.786 15.248.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.466.433 28.744.908ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.442.853 7.453.603Ödenmiş Sermaye22 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları22 -239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)22,23 9.528 9.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.526.468 3.720.318Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.659.287 3.655.466Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.351.897 4.283.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -692.610 -628.350Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)22 -132.819 64.852Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-692.933 -469.250Yabancı Para Çevrim Farkları22 471.382 417.238Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-842.461 -535.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 -438.864 -185.382Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 -403.597 -350.099Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler22 -321.854 -351.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.355.969 2.355.969Yasal Yedekler2.355.969 2.355.969Diğer Yedekler22 -1.320.942 -1.320.942Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-102.268 1.288.993Net Dönem Karı veya Zararı2.406.783 -1.391.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.442.853 7.453.603TOPLAM KAYNAKLAR39.909.286 36.198.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.803.474 4.803.474Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-183.107 431.494Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-183.107 431.494Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532Transferler1.135.532 -1.135.532Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.283.816 -101.767 247.959 198.318 -97.015 -138.914 -351.007 -1.391.261 2.650.129 2.650.129Dönem Karı (Zararı)-1.391.261 -1.391.261 -1.391.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.283.816 -101.767 247.959 198.318 -97.015 -138.914 -351.007Sermaye Arttırımı4.041.390 4.041.390Kar Payları-1.391.261 -1.391.261 -1.391.261Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Transferler-1.391.261 1.391.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -64.260 -197.671 54.144 -253.482 -53.498 29.153 2.406.783 1.989.250 1.989.250Dönem Karı (Zararı)2.406.783 2.406.783 2.406.783Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -64.260 -197.671 54.144 -253.482 -53.498 29.153 -417.533 -417.533Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.406.783 -1.391.261DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-193.850 4.430.008Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 76.021 4.758.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -79.715 -126.172Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler-247.089 309.949Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 56.933 -511.769Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-7.940 -474.184Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.455 24.405Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi49.418 -61.990Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-223.683 -388.618Yabancı Para Çevrim Farkları54.144 198.318Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)54.144 198.318Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-316.852 -121.269Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-316.852 -121.269Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.872 -173.643Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-66.872 -173.643Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.441 -438.759Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)36.441 -438.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 69.456 146.735Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi63.370 24.254Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13.374 34.729Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-7.288 87.752DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-417.533 4.041.390TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.989.250 2.650.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.989.250 2.650.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818682BIST