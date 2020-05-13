***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 6.302.749 5.403.252Satışların Maliyeti-3.295.807 -2.812.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.006.942 2.590.402BRÜT KAR (ZARAR)3.006.942 2.590.402Genel Yönetim Giderleri-584.460 -480.289Pazarlama Giderleri-715.697 -601.067Araştırma ve Geliştirme Giderleri-54.588 -40.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler96.759 90.753Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-220.751 -129.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.528.205 1.429.811Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler95.049 52.404Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-87 -530TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-54.263 -57.865FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.568.904 1.423.820Finansman Gelirleri469.758 400.217Finansman Giderleri-1.204.888 -1.608.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 833.774 215.230Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-173.074 94.731Dönem Vergi (Gideri) Geliri-61.379 -18.365Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-111.695 113.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)660.700 309.961DÖNEM KARI (ZARARI)660.700 309.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları660.700 309.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,18880000 0,08860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,18880000 0,08860000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.596.914 2.172.357Dönem Karı (Zararı)660.700 309.961Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)660.700 309.961Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.621.530 2.660.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.273.173 1.150.265Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler54.263 68.160Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.869 63.765Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.389Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 13.684Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.606 -5.900Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler185.685 108.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler120.129 96.143Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.556 12.339Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler40.000 44Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler568.713 372.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-45.517 -99.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler606.917 466.815Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7.313 5.109Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler512.459 951.238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.864 144.798İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-27.769 32.397Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.095 112.401Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler173.074 -94.731Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -32.933 -11.438Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-94.962 -51.874Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-94.962 -51.874Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler15.922 22.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-473.096 -620.128Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-346.288 -401.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.112 1.550İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-333.176 -402.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.312 -160.611İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-164.312 -160.611Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.920 70.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-472.404 -355.056İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87 -95İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-472.317 -354.961Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler517.828 226.669İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)517.828 226.669Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.809.134 2.349.937Alınan Faiz31.999 35.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-315.889 -271.657Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-37.204 -12.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)-70.548 -10.277Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 179.422 80.614YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.012.017 -729.110Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -1.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri111.269 85.024Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri111.269 85.024Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-918.286 -608.079Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-330.229 -199.297Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-588.057 -408.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.282 1.504.333Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.397.443 2.624.382Kredilerden Nakit Girişleri2.397.443 400İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 2.623.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.777.870 -838.334Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.777.870 -740.468İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -97.866Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-206.241 -157.843Türev Araçlardan Nakit Çıkışları5.342 0Ödenen Faiz-305.988 -164.651Alınan Faiz13.518 63.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -15.922 -22.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.695.179 2.947.580Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22.528 -11.839NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.717.707 2.935.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.417.662 3.898.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.135.369 6.833.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.484.355 4.946.070Ticari Alacaklar6.040.368 5.767.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 24.905 11.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.015.463 5.756.202Diğer Alacaklar81.848 75.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.848 75.875Türev Araçlar712.636 373.121Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 15.561 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 697.075 373.121Stoklar259.962 252.042Peşin Ödenmiş Giderler443.167 157.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler443.167 157.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar123.364 114.529Diğer Dönen Varlıklar216.084 352.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar216.084 352.471ARA TOPLAM14.361.784 12.039.844Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.399.145 12.077.205DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.693 14.693Diğer Finansal Yatırımlar14.693 14.693Ticari Alacaklar247.531 236.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 247.531 236.402Diğer Alacaklar35.872 35.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.872 35.529Türev Araçlar37.035 35.401Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 37.035 35.401Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.581 17.699Maddi Duran Varlıklar14.564.327 14.709.659Arazi ve Arsalar5.428.101 5.428.051Binalar550.488 569.472Tesis, Makine ve Cihazlar7.875.947 8.033.542Diğer Maddi Duran Varlıklar709.791 678.594Kullanım Hakkı Varlıkları1.453.779 1.365.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.412.901 10.327.797Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar4.012.306 3.860.337Lisanslar2.619.599 2.696.075Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.736.052 3.726.441Peşin Ödenmiş Giderler21.213 12.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.213 12.555Ertelenmiş Vergi Varlığı1.071.992 1.076.742Diğer Duran Varlıklar51 79İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar51 79TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.876.975 27.832.081TOPLAM VARLIKLAR42.276.120 39.909.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.186.611 1.334.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar819.756 665.000Banka Kredileri7,8 819.756 665.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.366.855 669.908Banka Kredileri7 1.348.200 656.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 18.655 13.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.593.598 5.074.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.593.598 5.074.073Banka Kredileri7 5.202.529 4.674.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 366.150 326.743İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 24.919 72.568Ticari Borçlar3.914.244 4.391.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 0 87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.914.244 4.391.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar219.811 190.217Diğer Borçlar1.331.735 1.132.953İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 205.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.331.735 927.887Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler416.925 372.984Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri416.925 372.984Türev Araçlar299.878 537.353Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 49.352 48.149Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 250.526 489.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü74.904 75.238Kısa Vadeli Karşılıklar305.479 451.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 97.137 223.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 208.342 227.548Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler190.616 133.124İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler190.616 133.124ARA TOPLAM14.533.801 13.693.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.533.801 13.693.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.151.373 14.374.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.151.373 14.374.174Banka Kredileri7 8.185.097 7.762.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 858.405 800.597İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 6.107.871 5.811.511Diğer Borçlar42.010 38.881İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.010 38.881Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler711.469 637.851Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri711.469 637.851Türev Araçlar337.604 173.362Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 337.604 173.362Uzun Vadeli Karşılıklar999.368 1.052.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 991.039 1.044.645Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.329 8.329Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü431.315 380.175Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler121.132 115.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler121.132 115.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.794.271 16.772.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.328.072 30.466.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.948.048 9.442.853Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)9.528 9.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.422.311 2.205.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.647.329 3.659.287Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.351.897 4.351.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-704.568 -692.610Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)95.924 -132.819Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.065.223 -692.933Yabancı Para Çevrim Farkları532.274 471.382Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-946.777 -842.461Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-503.874 -438.864Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-442.903 -403.597Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-650.720 -321.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.355.969 2.355.969Yasal Yedekler2.355.969 2.355.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.304.515 -102.268Net Dönem Karı veya Zararı660.700 2.406.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.948.048 9.442.853TOPLAM KAYNAKLAR42.276.120 39.909.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Transferler-1.391.261 1.391.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 309.961 438.982 438.982Dönem Karı (Zararı)309.961 309.961 309.961Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 129.021 129.021Kar Payları309.961 309.961 309.961Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -639.921 33.190 -1.320.942 455.789 -38.831 -376.847 -337.107 2.355.969 -102.268 309.961 7.892.585 7.892.585Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler2.406.783 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 660.700 505.195 505.195Dönem Karı (Zararı)660.700 660.700 660.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 -155.505 -155.505Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -704.568 95.924 -1.320.942 532.274 -503.874 -442.903 -650.720 2.355.969 2.304.515 660.700 9.948.048 9.948.048Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)660.700 309.961DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar216.785 -43.233Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.947 -14.464Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler285.929 -39.578Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-54.197 10.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.989 2.893Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-57.186 7.916Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-372.290 172.254Yabancı Para Çevrim Farkları60.892 38.551Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)60.892 38.551Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.262 183.189Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-81.262 183.189Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.133 -33.435Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.133 -33.435Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-411.082 17.375Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-411.082 17.375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.295 -33.426Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi16.252 -36.638Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.827 6.687Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi82.216 -3.475DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-155.505 129.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)505.195 438.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları505.195 438.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844808BIST