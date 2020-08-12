***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 13.272.074 11.162.975 6.969.325 5.759.723Satışların Maliyeti-7.043.588 -5.830.618 -3.747.781 -3.017.768TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.228.486 5.332.357 3.221.544 2.741.955BRÜT KAR (ZARAR)6.228.486 5.332.357 3.221.544 2.741.955Genel Yönetim Giderleri-1.119.489 -1.004.086 -535.029 -523.797Pazarlama Giderleri-1.435.263 -1.286.852 -719.566 -685.785Araştırma ve Geliştirme Giderleri-122.796 -80.824 -68.208 -40.574Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler155.801 176.852 59.042 86.099Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-324.756 -204.286 -104.005 -74.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.381.983 2.933.161 1.853.778 1.503.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler169.932 88.831 74.883 36.427Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.312 -604 -2.225 -74TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-119.268 -101.742 -65.005 -43.877FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.430.335 2.919.646 1.861.431 1.495.826Finansman Gelirleri735.098 653.772 265.340 253.555Finansman Giderleri-2.100.991 -2.846.845 -896.103 -1.238.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 2.064.442 726.573 1.230.668 511.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-423.269 18.190 -250.195 -76.541Dönem Vergi (Gideri) Geliri-118.855 -68.553 -57.476 -50.188Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-304.414 86.743 -192.719 -26.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.641.173 744.763 980.473 434.802DÖNEM KARI (ZARARI)1.641.173 744.763 980.473 434.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.641.173 744.763 980.473 434.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,46890000 0,21280000 0,28010000 0,12420000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,46890000 0,21280000 0,28010000 0,12420000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.944.061 4.491.209Dönem Karı (Zararı)1.641.173 744.763Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.641.173 744.763Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.990.254 5.176.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.570.715 2.322.904Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler124.588 109.854Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131.243 111.167Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.503Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.320 11.615Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.975 -9.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler270.553 244.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler237.105 223.256Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.448 21.265Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 74Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.082.724 854.601Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-103.185 -230.275Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.173.480 1.068.142Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri12.429 16.734Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler796.266 1.356.753Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-35.446 391.471İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.419 87.054Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-23.027 304.417Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler423.269 -18.190Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -110.718 -39.459Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-167.620 -88.227Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-167.620 -88.227Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler35.923 41.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.302.475 -1.272.199Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-725.816 -682.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.984 -2.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-718.832 -679.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.373 -164.249İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.373 -164.249Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-71.121 1.478Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-391.020 -484.620İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87 -95İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-390.933 -484.525Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.145 57.320İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-27.145 57.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.328.952 4.648.677Alınan Faiz57.989 72.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-349.983 -333.868Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-110.218 -18.048Vergi İadeleri (Ödemeleri)-137.841 -39.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 155.162 161.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.209.140 -1.635.317Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.264 -1.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.390 100.478Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.390 100.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.188.266 -1.529.740Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-593.772 -556.696Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.594.494 -973.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.410.271 -3.244.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.295.965 3.449.287Kredilerden Nakit Girişleri3.295.965 825.305İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 2.623.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.633.952 -5.653.282Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.633.952 -2.593.666İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.059.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.152 -360.653Türev Araçlardan Nakit Çıkışları360.824 145.407Ödenen Faiz-1.047.388 -941.656Alınan Faiz43.355 158.038Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -35.923 -41.811YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)324.650 -388.778Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi67.192 16.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)391.842 -371.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.417.662 3.898.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.809.504 3.526.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.182.750 4.946.070Ticari Alacaklar6.341.610 5.767.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 18.777 11.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.322.833 5.756.202Diğer Alacaklar94.449 75.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar94.449 75.875Türev Araçlar1.073.645 373.121Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 363 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 1.073.282 373.121Stoklar323.163 252.042Peşin Ödenmiş Giderler374.663 157.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler374.663 157.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar118.384 114.529Diğer Dönen Varlıklar193.216 352.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar193.216 352.471ARA TOPLAM13.701.880 12.039.844Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.739.241 12.077.205DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.956 14.693Diğer Finansal Yatırımlar17.956 14.693Ticari Alacaklar265.523 236.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 265.523 236.402Diğer Alacaklar36.158 35.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.158 35.529Türev Araçlar36.106 35.401Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 36.106 35.401Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16.987 17.699Maddi Duran Varlıklar14.372.095 14.709.659Arazi ve Arsalar5.434.010 5.428.051Binalar536.556 569.472Tesis, Makine ve Cihazlar7.810.105 8.033.542Diğer Maddi Duran Varlıklar591.424 678.594Kullanım Hakkı Varlıkları1.416.126 1.365.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.866.278 10.327.797Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar4.547.987 3.860.337Lisanslar2.543.196 2.696.075Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.730.151 3.726.441Peşin Ödenmiş Giderler19.295 12.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.295 12.555Ertelenmiş Vergi Varlığı1.065.708 1.076.742Diğer Duran Varlıklar104 79İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar104 79TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.112.336 27.832.081TOPLAM VARLIKLAR41.851.577 39.909.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.834.097 1.334.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.272.807 665.000Banka Kredileri7,8 1.272.807 665.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.561.290 669.908Banka Kredileri7 1.526.416 656.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 34.874 13.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.272.916 5.074.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.272.916 5.074.073Banka Kredileri7 3.832.375 4.674.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 354.482 326.743İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 86.059 72.568Ticari Borçlar3.975.309 4.391.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 0 87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.975.309 4.391.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar151.975 190.217Diğer Borçlar851.427 1.132.953İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 205.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar851.427 927.887Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler441.169 372.984Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri441.169 372.984Türev Araçlar115.335 537.353Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 43.770 48.149Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 71.565 489.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü60.107 75.238Kısa Vadeli Karşılıklar275.240 451.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 136.396 223.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 138.844 227.548Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler128.990 133.124İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler128.990 133.124ARA TOPLAM13.106.565 13.693.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.106.565 13.693.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.110.618 14.374.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.110.618 14.374.174Banka Kredileri7 7.622.958 7.762.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 848.827 800.597İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 6.638.833 5.811.511Diğer Borçlar36.092 38.881İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.092 38.881Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler757.820 637.851Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri757.820 637.851Türev Araçlar365.243 173.362Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 365.243 173.362Uzun Vadeli Karşılıklar1.093.218 1.052.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.084.889 1.044.645Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.329 8.329Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü546.648 380.175Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler125.107 115.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler125.107 115.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.034.746 16.772.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.141.311 30.466.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.710.266 9.442.853Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)0 9.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.184.531 2.205.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.612.803 3.659.287Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.351.897 4.351.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-739.094 -692.610Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-107.330 -132.819Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.045.698 -692.933Yabancı Para Çevrim Farkları592.342 471.382Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-963.170 -842.461Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-478.609 -438.864Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-484.561 -403.597Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-674.870 -321.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.355.969 2.355.969Yasal Yedekler2.355.969 2.355.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.314.043 -102.268Net Dönem Karı veya Zararı1.641.173 2.406.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.710.266 9.442.853TOPLAM KAYNAKLAR41.851.577 39.909.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Transferler-1.391.261 1.391.261Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.646 -121.337 23.257 -104.370 -46.441 72.476 744.763 522.702 522.702Dönem Karı (Zararı)744.763 744.763 744.763Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.646 -121.337 23.257 -104.370 -46.441 72.476 -222.061 -222.061Kar Payları744.763 744.763 744.763Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -673.996 -56.485 -1.320.942 440.495 -289.752 -396.540 -278.531 2.355.969 -102.268 744.763 7.976.305 7.976.305Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler2.406.783 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 1.641.173 1.267.413 1.267.413Dönem Karı (Zararı)1.641.173 1.641.173 1.641.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 -373.760 -373.760Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.528 9.528Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 4.351.897 -739.094 -107.330 -1.320.942 592.342 -478.609 -484.561 -674.870 2.355.969 2.314.043 1.641.173 10.710.266 10.710.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.641.173 744.763 980.473 434.802DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.995 -166.983 -237.780 -123.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.827 -56.665 -42.880 -42.201Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler32.438 -151.672 -253.491 -112.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.394 41.354 58.591 30.545Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.343 11.019 8.354 8.126Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-6.949 30.335 50.237 22.419Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-352.765 -55.078 19.525 -227.332Yabancı Para Çevrim Farkları120.960 23.257 60.068 -15.294Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)120.960 23.257 60.068 -15.294Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.682 -130.462 31.580 -313.651Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.682 -130.462 31.580 -313.651Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.206 -58.051 -52.073 -24.616Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-101.206 -58.051 -52.073 -24.616Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-441.269 90.595 -30.187 73.220Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-441.269 90.595 -30.187 73.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler118.432 19.583 10.137 53.009Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9.937 26.092 -6.315 62.730Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20.242 11.610 10.415 4.923Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi88.253 -18.119 6.037 -14.644DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-373.760 -222.061 -218.255 -351.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.267.413 522.702 762.218 83.720Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.267.413 522.702 762.218 83.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868428BIST