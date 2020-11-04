***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 20.638.406 17.373.102 7.366.332 6.210.127Satışların Maliyeti-10.966.525 -9.020.000 -3.922.937 -3.189.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.671.881 8.353.102 3.443.395 3.020.745BRÜT KAR (ZARAR)9.671.881 8.353.102 3.443.395 3.020.745Genel Yönetim Giderleri-1.662.577 -1.547.576 -543.088 -543.490Pazarlama Giderleri-2.185.139 -1.932.347 -749.876 -645.495Araştırma ve Geliştirme Giderleri-180.317 -120.817 -57.521 -39.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler254.702 277.853 98.901 101.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-604.099 -282.316 -279.343 -78.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.294.451 4.747.899 1.912.468 1.814.738Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler252.638 134.040 82.706 45.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.200 -1.619 -1.888 -1.015TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-190.613 -146.646 -71.345 -44.904FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.352.276 4.733.674 1.921.941 1.814.028Finansman Gelirleri1.301.186 616.669 566.088 -37.103Finansman Giderleri-4.033.890 -3.276.860 -1.932.899 -430.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 2.619.572 2.073.483 555.130 1.346.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-546.094 -211.288 -122.825 -229.478Dönem Vergi (Gideri) Geliri-196.812 -124.397 -77.957 -55.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-349.282 -86.891 -44.868 -173.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432DÖNEM KARI (ZARARI)2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,59240000 0,53210000 0,12350000 0,31930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,59240000 0,53210000 0,12350000 0,31930000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.539.827 7.164.878Dönem Karı (Zararı)2.073.478 1.862.195Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.073.478 1.862.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.272.552 7.006.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.908.787 3.497.952Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler200.463 162.762Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.561 199.715Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.503Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.850 19.619Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-948 -53.069Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler384.355 333.593Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler341.672 327.286Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.683 6.204Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 103Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.608.782 1.424.189Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-176.376 -303.080Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.747.053 1.680.435Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38.105 46.834Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.019.833 1.116.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-42.400 416.959İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.201 125.769Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-41.199 291.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler546.094 211.288Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -158.423 -83.924Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-248.438 -132.421Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-248.438 -132.421Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler53.499 59.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.248.148 -1.374.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.181.675 -874.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.948 -3.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.176.727 -871.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.413 -62.782İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.413 -62.782Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.147 -10.506Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.279 -456.300İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87 -45İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.192 -456.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.366 30.103İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)80.366 30.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.097.882 7.494.187Alınan Faiz91.137 110.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-366.680 -358.804Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-117.382 -6.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-208.158 -99.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 43.028 24.860YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.983.759 -2.689.077Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.264 -2.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri273.434 259.112Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri273.434 259.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.048.929 -2.740.491Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.457.096 -979.715Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.591.833 -1.760.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.123.201 -4.196.622Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.088.751 3.058.918Kredilerden Nakit Girişleri3.088.751 434.936İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 2.623.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.046.909 -5.733.164Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.046.909 -2.673.548İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.059.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-594.811 -546.872Türev Araçlardan Nakit Çıkışları380.273 145.558Ödenen Temettüler14 -601.650 0Ödenen Faiz-1.380.595 -1.253.926Alınan Faiz85.239 192.721Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -53.499 -59.857YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)432.867 279.179Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi147.073 18.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)579.940 297.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.417.662 3.898.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.997.602 4.195.733Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.482.982 4.946.070Ticari Alacaklar6.704.124 5.767.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 16.741 11.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.687.383 5.756.202Diğer Alacaklar84.770 75.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.770 75.875Türev Araçlar1.809.313 373.121Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 53.671 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 1.755.642 373.121Stoklar314.189 252.042Peşin Ödenmiş Giderler332.806 157.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler332.806 157.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar129.850 114.529Diğer Dönen Varlıklar239.369 352.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar239.369 352.471ARA TOPLAM15.097.403 12.039.844Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.134.764 12.077.205DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.956 14.693Diğer Finansal Yatırımlar17.956 14.693Ticari Alacaklar290.165 236.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 290.165 236.402Diğer Alacaklar36.091 35.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.091 35.529Türev Araçlar38.002 35.401Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 38.002 35.401Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.612 17.699Maddi Duran Varlıklar15.231.050 14.709.659Arazi ve Arsalar5.895.815 5.428.051Binalar529.298 569.472Tesis, Makine ve Cihazlar8.191.056 8.033.542Diğer Maddi Duran Varlıklar614.881 678.594Kullanım Hakkı Varlıkları1.424.432 1.365.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.450.527 10.327.797Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar4.813.849 3.860.337Lisanslar2.473.143 2.696.075Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.118.591 3.726.441Peşin Ödenmiş Giderler19.940 12.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.940 12.555Ertelenmiş Vergi Varlığı1.094.755 1.076.742Diğer Duran Varlıklar97 79İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar97 79TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.620.627 27.832.081TOPLAM VARLIKLAR44.755.391 39.909.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.651.711 1.334.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar875.887 665.000Banka Kredileri7,8 875.887 665.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.775.824 669.908Banka Kredileri7 1.748.846 656.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 26.978 13.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.862.841 5.074.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.862.841 5.074.073Banka Kredileri7 4.448.518 4.674.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 380.847 326.743İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 33.476 72.568Ticari Borçlar4.356.780 4.391.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 0 87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.356.780 4.391.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar172.331 190.217Diğer Borçlar936.933 1.132.953İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 205.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar936.933 927.887Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler513.075 372.984Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri513.075 372.984Türev Araçlar80.731 537.353Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 32.658 48.149Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 48.073 489.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü79.213 75.238Kısa Vadeli Karşılıklar351.772 451.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 200.140 223.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 151.632 227.548Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.236 133.124İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124.236 133.124ARA TOPLAM14.129.623 13.693.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.129.623 13.693.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.835.734 14.374.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.835.734 14.374.174Banka Kredileri7 8.403.126 7.762.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 868.944 800.597İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 7.563.664 5.811.511Diğer Borçlar40.097 38.881İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar40.097 38.881Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler812.622 637.851Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri812.622 637.851Türev Araçlar392.282 173.362Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 392.282 173.362Uzun Vadeli Karşılıklar1.121.523 1.052.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.113.194 1.044.645Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.329 8.329Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü557.552 380.175Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler143.055 115.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler143.055 115.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.902.865 16.772.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.032.488 30.466.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.722.903 9.442.853Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)0 9.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.665.840 2.205.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.027.550 3.659.287Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.766.432 4.351.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-738.882 -692.610Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-40.768 -132.819Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.345.025 -692.933Yabancı Para Çevrim Farkları768.574 471.382Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-972.891 -842.461Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-362.544 -438.864Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-610.347 -403.597Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.140.708 -321.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.398.634 2.355.969Yasal Yedekler2.398.634 2.355.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.669.728 -102.268Net Dönem Karı veya Zararı2.073.478 2.406.783TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.722.903 9.442.853TOPLAM KAYNAKLAR44.755.391 39.909.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Transferler-1.391.261 1.391.261 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 1.862.195 1.531.332 1.531.332Dönem Karı (Zararı)1.862.195 1.862.195 1.862.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 -330.863 -330.863Kar Payları1.862.195 1.862.195 1.862.195Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -674.866 -91.953 -1.320.942 404.705 -480.627 -369.086 -219.865 2.355.969 -102.268 1.862.195 8.984.935 8.984.935Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler42.665 2.364.118 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 2.073.478 1.881.700 1.881.700Dönem Karı (Zararı)2.073.478 2.073.478 2.073.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 -191.778 -191.778Kar Payları-601.650 -601.650 -601.650Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.528 9.528Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 0 4.766.432 -738.882 -40.768 -1.320.942 768.574 -362.544 -610.347 -1.140.708 2.398.634 1.669.728 2.073.478 10.722.903 10.722.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.073.478 1.862.195 432.305 1.117.432DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar460.314 -135.240 481.309 31.743Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)460.136 76.021 460.136 76.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.560 -57.752 267 -1.087Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler115.065 -196.007 82.627 -44.335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.327 42.498 -61.721 1.144Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-45.601 -7.940 -45.601 -7.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.288 11.236 -55 217Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-23.014 39.202 -16.065 8.867Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-652.092 -195.623 -299.327 -140.545Yabancı Para Çevrim Farkları297.192 -12.533 176.232 -35.790Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)297.192 -12.533 176.232 -35.790Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)95.400 -369.056 145.082 -238.594Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)95.400 -369.056 145.082 -238.594Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-258.439 -23.734 -157.233 34.317Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-258.439 -23.734 -157.233 34.317Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.023.566 163.928 -582.297 73.333Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-1.023.566 163.928 -582.297 73.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler237.321 45.772 118.889 26.189Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-19.080 73.811 -29.017 47.719Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi51.689 4.747 31.447 -6.863Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi204.712 -32.786 116.459 -14.667DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-191.778 -330.863 181.982 -108.802TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.881.700 1.531.332 614.287 1.008.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.881.700 1.531.332 614.287 1.008.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886246BIST