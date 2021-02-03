***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,27 28.288.875 23.657.108Satışların Maliyeti28 -15.105.955 -12.298.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.182.920 11.358.616BRÜT KAR (ZARAR)13.182.920 11.358.616Genel Yönetim Giderleri28 -2.320.713 -2.147.447Pazarlama Giderleri28 -3.038.792 -2.670.891Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -247.105 -166.491Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 478.566 385.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -591.362 -510.759ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.463.514 6.248.419Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 377.848 214.111Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 0 -1.545TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-278.652 -192.525FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.562.710 6.268.460Finansman Gelirleri32 998.337 855.042Finansman Giderleri32 -4.759.106 -4.388.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3 3.801.941 2.734.758Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-624.068 -327.975Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -373.748 -205.975Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11,33 -250.320 -122.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.177.873 2.406.783DÖNEM KARI (ZARARI)3.177.873 2.406.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.177.873 2.406.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 0,90800000 0,68770000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 0,90800000 0,68770000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.638.518 11.182.695Dönem Karı (Zararı)3.177.873 2.406.783Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.177.873 2.406.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.616.361 9.566.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 5.318.992 4.715.985Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler342.260 216.436Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler269.577 253.964Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.316 -3.867Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 56.292 29.981Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.075 -63.642Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler538.429 526.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 480.329 474.766Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 57.923 51.597Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 177 162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.121.745 1.975.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-251.869 -360.169Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.301.261 2.280.196Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri72.353 55.761Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.039.315 1.612.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler140.602 449.615İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-399 141.109Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 141.001 308.506Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 624.068 327.975Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler25 -212.258 -117.704Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-377.848 -212.566Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -377.848 -212.566Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler81.056 72.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler562.748 -422.804Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-776.443 -983.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.541 -1.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-772.902 -982.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.642 -41.742İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)76.642 -41.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.240 677Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.028.569 533.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87 -23İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.028.656 533.619Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler238.220 68.477İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)238.220 68.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.356.982 11.550.939Alınan Faiz124.903 150.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -380.203 -423.724Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler21 -128.077 -6.404Vergi İadeleri (Ödemeleri)-225.685 -156.928Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -109.402 68.032YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.762.468 -4.806.662Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları14 -3.263 -2.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri407.862 346.579Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri407.862 346.579Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.962.067 -4.945.543Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.045.870 -2.314.843Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.916.197 -2.630.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.029.505 -5.901.516Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.398.316 4.143.217Kredilerden Nakit Girişleri3.248.316 1.519.235İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri150.000 2.623.982Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.920.581 -7.583.224Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.920.581 -4.523.608İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.059.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -865.728 -788.732Türev Araçlardan Nakit Çıkışları25 977.277 220.164Ödenen Temettüler22 -601.650 0Ödenen Faiz-2.063.049 -2.029.859Alınan Faiz126.966 209.389Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -81.056 -72.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-153.455 474.517Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi105.914 45.049NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.541 519.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.417.658 3.898.092DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.370.117 4.417.658Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.007.927 4.946.070Ticari Alacaklar6.202.628 5.767.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 15.334 11.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.187.294 5.756.202Diğer Alacaklar68.396 75.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 68.396 75.875Türev Araçlar1.207.467 373.121Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 958 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 1.206.509 373.121Stoklar10 248.966 252.042Peşin Ödenmiş Giderler199.469 157.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 199.469 157.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar63.684 114.529Diğer Dönen Varlıklar253.567 352.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 253.567 352.471ARA TOPLAM13.252.104 12.039.844Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.289.465 12.077.205DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.956 14.693Diğer Finansal Yatırımlar14 17.956 14.693Ticari Alacaklar281.442 236.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 281.442 236.402Diğer Alacaklar32.825 35.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 32.825 35.529Türev Araçlar32.710 35.401Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 32.710 35.401Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 17.612 17.699Maddi Duran Varlıklar16.064.911 14.709.659Arazi ve Arsalar19 5.894.276 5.428.051Binalar19 574.312 569.472Tesis, Makine ve Cihazlar19 9.201.422 8.033.542Diğer Maddi Duran Varlıklar19 394.901 678.594Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.546.155 1.365.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.137.455 10.327.797Şerefiye16 44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar20 5.107.436 3.860.337Lisanslar20 2.404.054 2.696.075Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.581.021 3.726.441Peşin Ödenmiş Giderler13.372 12.555İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 13.372 12.555Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.288.525 1.076.742Diğer Duran Varlıklar92 79İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar92 79TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.433.055 27.832.081TOPLAM VARLIKLAR44.722.520 39.909.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.802.039 1.334.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar869.753 665.000Banka Kredileri5,8 869.753 665.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.932.286 669.908Banka Kredileri5 1.913.477 656.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 18.809 13.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.313.571 5.074.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.313.571 5.074.073Banka Kredileri5 2.801.972 4.674.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 413.791 326.743İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 97.808 72.568Ticari Borçlar5.293.521 4.391.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 0 87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.293.521 4.391.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 199.768 190.217Diğer Borçlar993.710 1.132.953İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 205.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 993.710 927.887Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler520.841 372.984Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 520.841 372.984Türev Araçlar367.719 537.353Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 320.186 48.149Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 47.533 489.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 172.456 75.238Kısa Vadeli Karşılıklar443.404 451.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 276.460 223.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 166.944 227.548Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.241 133.124İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 121.241 133.124ARA TOPLAM14.228.270 13.693.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.228.270 13.693.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.118.982 14.374.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.118.982 14.374.174Banka Kredileri5 6.775.327 7.762.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 905.086 800.597İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 7.438.569 5.811.511Diğer Borçlar43.656 38.881İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar