***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 7.586.917 6.302.749Satışların Maliyeti-3.942.676 -3.295.807TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.644.241 3.006.942BRÜT KAR (ZARAR)3.644.241 3.006.942Genel Yönetim Giderleri-638.898 -584.460Pazarlama Giderleri-786.410 -715.697Araştırma ve Geliştirme Giderleri-64.624 -54.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler121.416 96.759Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-214.280 -220.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.061.445 1.528.205Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler214.710 95.049Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-6.239 -87TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-43.683 -54.263FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.226.233 1.568.904Finansman Gelirleri712.629 469.758Finansman Giderleri-1.248.850 -1.204.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 1.690.012 833.774Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-334.406 -173.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri-84.542 -61.379Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-249.864 -111.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.355.606 660.700DÖNEM KARI (ZARARI)1.355.606 660.700Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.355.606 660.700Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,38730000 0,18880000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,38730000 0,18880000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.679.106 2.596.914Dönem Karı (Zararı)1.355.606 660.700Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.355.606 660.700Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.436.180 2.621.530Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.447.260 1.273.173Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.774 54.263Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.075 61.869Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.091 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.608 -7.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler161.124 185.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler134.794 120.129Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.800 25.556Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler530 40.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler415.740 568.713Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-73.230 -45.517Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler482.818 606.917Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.152 7.313Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler221.383 512.459Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler32.419 -33.864İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11.100 -27.769Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21.319 -6.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler334.406 173.074Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -42.026 -32.933Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.478 -94.962Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-208.478 -94.962Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25.578 15.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.643.823 -473.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-320.998 -346.288İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.903 -13.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-317.095 -333.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-328.806 -164.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-328.806 -164.312Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.042 -7.920Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.428.337 -472.404İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.428.337 -472.317Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler451.360 517.828İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)451.360 517.828Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.147.963 2.809.134Alınan Faiz44.544 31.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-510.480 -315.889Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-63.561 -37.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)-169.240 -70.548Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 229.880 179.422YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-929.080 -1.012.017Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -205.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229.062 111.269Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229.062 111.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.158.142 -918.286Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-439.840 -330.229Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-718.302 -588.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.870.130 110.282Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.117.030 2.397.443Kredilerden Nakit Girişleri1.117.030 2.397.443Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.204.761 -1.777.870Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.204.761 -1.777.870Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.557 -206.241Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-217.258 5.342Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-337.692 -305.988Alınan Faiz28.686 13.518Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -25.578 -15.922YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.120.104 1.695.179Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi65.384 22.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.054.720 1.717.707DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.117 4.417.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.315.397 6.135.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.723.327 5.007.927Ticari Alacaklar6.506.712 6.202.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 19.237 15.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.487.475 6.187.294Diğer Alacaklar96.085 68.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar96.085 68.396Türev Araçlar2.299.040 1.207.467Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 580.458 958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 1.718.582 1.206.509Stoklar266.008 248.966Peşin Ödenmiş Giderler500.196 199.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler500.196 199.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar75.717 63.684Diğer Dönen Varlıklar258.767 253.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar258.767 253.567ARA TOPLAM13.725.852 13.252.104Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.763.213 13.289.465DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.956 17.956Diğer Finansal Yatırımlar17.956 17.956Ticari Alacaklar9 267.022 281.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar267.022 281.442Diğer Alacaklar33.321 32.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.321 32.825Türev Araçlar32.569 32.710Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 32.569 32.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.198 17.612Maddi Duran Varlıklar16.156.945 16.064.911Arazi ve Arsalar5.885.368 5.894.276Binalar553.993 574.312Tesis, Makine ve Cihazlar9.170.354 9.201.422Diğer Maddi Duran Varlıklar547.230 394.901Kullanım Hakkı Varlıkları1.587.633 1.546.155Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.185.526 12.137.455Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar5.270.921 5.107.436Lisanslar2.325.763 2.404.054Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.543.898 4.581.021Peşin Ödenmiş Giderler15.728 13.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.728 13.372Ertelenmiş Vergi Varlığı1.272.923 1.288.525Diğer Duran Varlıklar87 92İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar87 92TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.586.908 31.433.055TOPLAM VARLIKLAR45.350.121 44.722.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.100.085 2.802.039İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar806.154 869.753Banka Kredileri7,8 806.154 869.753İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.293.931 1.932.286Banka Kredileri7 1.272.128 1.913.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.803 18.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.060.507 3.313.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.060.507 7 449.679 413.791İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 190.080 97.808Ticari Borçlar3.984.983 5.293.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.984.983 5.293.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar236.815 199.768Diğer Borçlar3.255.838 993.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 1.872.535 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.383.303 993.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler552.784 520.841Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri552.784 520.841Türev Araçlar44.152 367.719Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 44.152 320.186Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 0 47.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü99.791 172.456Kısa Vadeli Karşılıklar217.608 443.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 84.797 276.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 132.811 166.944Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.897 121.241İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.897 121.241ARA TOPLAM13.697.460 14.228.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.697.460 14.228.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.993.175 15.118.982İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.993.175 15.118.982Banka Kredileri7 7.861.236 6.775.327Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 908.902 905.086İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 8.223.037 7.438.569Diğer Borçlar36.665 43.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.665 43.656Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler910.713 872.077Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri910.713 872.077Türev Araçlar338.162 347.286Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 338.162 347.286Uzun Vadeli Karşılıklar1.072.514 1.223.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.063.655 1.214.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.859 8.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü863.478 715.133Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler142.466 136.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler142.466 136.445TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.357.173 18.456.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.054.633 32.685.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.295.488 12.037.376Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farklarıelirler (Giderler)2.610.479 2.574.233Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.959.188 3.983.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.766.342 4.766.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-807.154 -782.420Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-27.767 -88.747Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.171.810 -910.605Yabancı Para Çevrim Farkları825.663 721.066Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-678.498 -913.817Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-17.985 -320.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-660.513 -593.149Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.318.975 -717.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.568.388 2.398.634Yasal Yedekler2.568.388 2.398.634Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.672.577 1.536.993Net Dönem Karı veya Zararı1.355.606 3.177.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.295.488 12.037.376TOPLAM KAYNAKLAR45.350.121 44.722.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -1.320.942 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler2.406.783 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 660.700 505.195 505.195Dönem Karı (Zararı)660.700 660.700 660.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 -155.505 -155.505Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler660.700 660.700 660.700Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -704.568 95.924 532.274 -1.320.942 -503.874 -442.903 -650.720 2.355.969 2.304.515 660.700 9.948.048 9.948.048Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -1.320.942 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Transferler169.754 1.135.584 -1.305.338Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 1.355.606 1.130.647 1.130.647Dönem Karı (Zararı)1.355.606 1.355.606 1.355.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 -224.959 -224.959Kar Payları-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 4.766.342 -807.154 -27.767 825.663 -1.320.942 -17.985 -660.513 -1.318.975 2.568.388 2.672.577 1.355.606 11.295.488 11.295.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.355.606 660.700DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36.246 216.785Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.918 -14.947Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler76.225 285.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.061 -54.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.184 2.989Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-15.245 -57.186Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-261.205 -372.290Yabancı Para Çevrim Farkları104.597 60.892Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)104.597 60.892Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)378.354 -81.262Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)378.354 -81.262Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-84.205 -49.133Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-84.205 -49.133Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-751.401 -411.082Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-751.401 -411.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler91.450 108.295Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-75.671 16.252Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16.841 9.827Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi150.280 82.216DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-224.959 -155.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.130.647 505.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.130.647 505.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934749BIST