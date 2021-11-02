***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 24.408.534 20.638.406 8.640.236 7.366.332Satışların Maliyeti-12.783.098 -10.966.525 -4.542.331 -3.922.937TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.625.436 9.671.881 4.097.905 3.443.395BRÜT KAR (ZARAR)11.625.436 9.671.881 4.097.905 3.443.395Genel Yönetim Giderleri-1.935.435 -1.662.577 -661.511 -543.088Pazarlama Giderleri-2.544.723 -2.185.139 -898.548 -749.876Araştırma ve Geliştirme Giderleri-202.436 -180.317 -68.911 -57.521Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler383.462 254.702 132.453 98.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-461.930 -604.099 -113.354 -279.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.864.374 5.294.451 2.488.034 1.912.468Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler748.192 252.638 317.122 82.706Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-6.158 -4.200 -2.153 -1.888TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-141.214 -190.613 -46.690 -71.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.465.194 5.352.276 2.756.313 1.921.941Finansman Gelirleri989.387 1.301.186 143.334 566.088Finansman Giderleri-3.281.440 -4.033.890 -1.025.569 -1.932.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 5.173.141 2.619.572 1.874.078 555.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-495.245 -546.094 175.803 -122.825Dönem Vergi (Gideri) Geliri-436.328 -196.812 -193.255 -77.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-58.917 -349.282 369.058 -44.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305DÖNEM KARI (ZARARI)4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,33650000 0,59240000 0,58570000 0,12350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,33650000 0,59240000 0,58570000 0,12350000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.458.632 8.539.827Dönem Karı (Zararı)4.677.896 2.073.478Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.677.896 2.073.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.289.761 8.272.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.485.593 3.908.787Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler179.917 200.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler129.050 191.561Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.703 9.850Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.164 -948Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler505.568 384.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler410.880 341.672Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler92.921 42.683Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.767 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.319.101 1.608.782Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-203.891 -176.376Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.540.192 1.747.053Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-17.200 38.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler876.288 2.019.833Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler289.165 -42.400İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14.277 -1.201Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler274.888 -41.199Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler495.245 546.094Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -162.167 -158.423Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-742.027 -248.438Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-742.027 -248.438Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler43.078 53.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.601.613 -1.248.148Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.087.775 -1.181.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)719 -4.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.088.494 -1.176.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-261.184 -73.413İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-261.184 -73.413Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-168.556 -62.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.468.238 -11.279İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -87İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.468.238 -11.192Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler384.140 80.366İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)384.140 80.366Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.366.044 9.097.882Alınan Faiz124.438 91.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-592.553 -366.680Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-75.124 -117.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)-396.516 -208.158Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 32.343 43.028YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.430.349 -3.983.759Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-7.555 -3.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri769.945 273.434Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri769.945 273.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.192.739 -4.048.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.790.370 -1.457.096Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.402.369 -2.591.833Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.276.706 -4.123.201Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.763.859 3.088.751Kredilerden Nakit Girişleri2.763.859 3.088.751İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.044.346 -5.046.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.044.346 -5.046.909İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-715.557 -594.811Türev Araçlardan Nakit Çıkışları271.401 380.273Ödenen Temettüler-1.248.357 -601.650Ödenen Faiz-1.315.081 -1.380.595Alınan Faiz79.453 85.239Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -68.078 -53.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.423 432.867Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi101.545 147.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-146.878 579.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.370.117 4.417.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.223.239 4.997.602Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.828.706 5.007.927Ticari Alacaklar7.301.280 6.202.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 14.615 15.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.286.665 6.187.294Diğer Alacaklar111.353 68.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar111.353 68.396Türev Araçlar2.192.105 1.207.467Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar79.876 958Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.112.229 1.206.509Stoklar417.522 248.966Peşin Ödenmiş Giderler481.867 199.469İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler481.867 199.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34.789 63.684Diğer Dönen Varlıklar12 243.110 253.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar243.110 253.567ARA TOPLAM15.610.732 13.252.104Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.648.093 13.289.465DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25.511 17.956Diğer Finansal Yatırımlar25.511 17.956Ticari Alacaklar9 181.921 281.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar181.921 281.442Diğer Alacaklar32.553 32.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.553 32.825Türev Araçlar16 30.054 32.710Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar30.054 32.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15.906 17.612Maddi Duran Varlıklar16.899.124 16.064.911Arazi ve Arsalar6.411.018 5.894.276Binalar533.275 574.312Tesis, Makine ve Cihazlar9.139.422 9.201.422Diğer Maddi Duran Varlıklar815.409 394.901Kullanım Hakkı Varlıkları1.562.116 1.546.155Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.560.818 12.137.455Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar5.855.645 5.107.436Lisanslar2.172.026 2.404.054Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.488.203 4.581.021Peşin Ödenmiş Giderler16.149 13.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.149 13.372Ertelenmiş Vergi Varlığı1.367.276 1.288.525Diğer Duran Varlıklar102 92İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar102 92TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.691.530 31.433.055TOPLAM VARLIKLAR48.339.623 44.722.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.178.515 2.802.039İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar476.458 869.753Banka Kredileri7,8 476.458 869.753İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar702.057 1.932.286Banka Kredileri7 671.615 1.913.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 30.442 18.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.644.811 3.313.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.644.811 3.313.571Banka Kredileri7 3.004.903 2.801.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 442.292 413.791İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 197.616 97.808Ticari Borçlar3.998.217 5.293.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.998.217 5.293.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar200.233 199.768Diğer Borçlar1.996.157 993.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 624.178 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.371.979 993.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler568.410 520.841Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri568.410 520.841Türev Araçlar13.731 367.719Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 11.687 320.186Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 2.044 47.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü183.373 172.456Kısa Vadeli Karşılıklar428.487 443.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 231.517 276.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 196.970 166.944Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler173.846 121.241İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler173.846 121.241ARA TOPLAM12.385.780 14.228.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.385.780 14.228.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.289.752 15.118.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.289.752 15.118.982Banka Kredileri7 7.593.157 6.775.327Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 875.094 905.086İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 8.821.501 7.438.569Diğer Borçlar44.995 43.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.995 43.656Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler898.859 872.077Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri898.859 872.077Türev Araçlar307.858 347.286Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 307.858 347.286Uzun Vadeli Karşılıklar1.172.045 1.223.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.161.949 1.214.789Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.096 8.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü834.119 715.133Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler139.086 136.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler139.086 136.445TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.686.714 18.456.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.072.494 32.685.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.267.129 12.037.376Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.289.181 3.895.175Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.386.962 3.983.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.233.733 4.766.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-846.771 -782.420Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-97.781 -88.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-880.219 -910.605Yabancı Para Çevrim Farkları912.445 721.066Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-662.429 -913.817Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)47.759 -320.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-710.188 -593.149Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.130.235 -717.854Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.568.388 2.398.634Yasal Yedekler2.568.388 2.398.634Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.672.577 1.536.993Net Dönem Karı veya Zararı4.677.896 3.177.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.267.129 12.037.376TOPLAM KAYNAKLAR48.339.623 44.722.520Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853Transferler42.665 2.364.118 -2.406.783Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 2.073.478 1.881.700 1.881.700Dönem Karı (Zararı)2.073.478 2.073.478 2.073.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 -191.778 -191.778Kar Payları-601.650 -601.650 -601.650Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.528 9.528Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 4.766.432 -738.882 -40.768 768.574 -362.544 -610.347 -1.140.708 2.398.634 1.669.728 2.073.478 10.722.903 10.722.903Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Transferler169.754 1.135.584 -1.305.338Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)467.391 -64.351 -9.034 191.379 368.427 -117.039 -412.381 4.677.896 5.102.288 5.102.288Dönem Karı (Zararı)4.677.896 4.677.896 4.677.896Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)467.391 -64.351 -9.034 191.379 368.427 -117.039 -412.381 424.392 424.392Kar Payları-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 5.233.733 -846.771 -97.781 912.445 47.759 -710.188 -1.130.235 2.568.388 2.672.577 4.677.896 15.267.129 15.267.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar394.006 460.313 514.670 481.309Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)518.889 460.136 518.889 460.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.995 -57.560 8.526 267Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler-11.292 115.064 50.573 82.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.596 -57.327 -63.318 -61.721Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-51.498 -45.601 -51.498 -45.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.644 11.288 -1.705 -55Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi2.258 -23.014 -10.115 -16.065Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.386 -652.092 220.325 -299.328Yabancı Para Çevrim Farkları191.379 297.192 12.457 176.232Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)191.379 297.192 12.457 176.232Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)462.114 95.400 101.676 145.082Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)462.114 95.400 101.676 145.082Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-146.299 -258.439 3.711 -157.233Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-146.299 -258.439 3.711 -157.233Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-515.476 -1.023.566 156.028 -582.298Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-515.476 -1.023.566 156.028 -582.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.668 237.321 -53.547 118.889Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-93.687 -19.080 -21.599 -29.017Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29.260 51.689 -742 31.447Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi103.095 204.712 -31.206 116.459DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)424.392 -191.779 734.995 181.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.102.288 1.881.699 2.784.876 614.286Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.102.288 1.881.699 2.784.876 614.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974035BIST