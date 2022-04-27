***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 9.471.264 7.586.917Satışların Maliyeti-5.652.567 -4.144.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.818.697 3.442.420BRÜT KAR (ZARAR)3.818.697 3.442.420Genel Yönetim Giderleri-889.697 -638.898Pazarlama Giderleri-775.181 -584.589Araştırma ve Geliştirme Giderleri-88.438 -64.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler166.745 121.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-425.554 -214.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.806.572 2.061.445Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler491.080 214.710Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.578 -6.239TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-49.407 -43.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.244.667 2.226.233Finansman Gelirleri789.996 712.629Finansman Giderleri-2.744.380 -1.248.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5 290.283 1.690.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri270.433 -334.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri-150.265 -84.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri420.698 -249.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)560.716 1.355.606DÖNEM KARI (ZARARI)560.716 1.355.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları560.716 1.355.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,16020000 0,38730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,16020000 0,38730000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI713.724 1.679.113Dönem Karı (Zararı)560.716 1.355.606Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)560.716 1.355.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.896.186 2.436.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.815.079 1.447.260Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler51.266 48.774Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.578 40.075Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.860 5.091Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.172 3.608Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler293.123 161.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler275.460 134.794Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.663 25.800Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 530Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler624.777 415.740Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-83.592 -73.230Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler648.821 482.818Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri59.548 6.152Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-257.202 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.024.750 221.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-144.447 32.419İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-122.360 11.100Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.087 21.319Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-270.433 334.406Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 -45.925 -42.026Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-224.934 -208.471Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-224.934 -208.471Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.366 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler35.498 25.578İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.180.939 -1.643.823Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-576.652 -320.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.997 -3.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-439.655 -317.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-213.399 -328.806İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-213.399 -328.806Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-122.117 -17.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.597.249 -1.428.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)116.541 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.713.790 -1.428.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler328.478 451.360İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)328.478 451.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.275.963 2.147.970Alınan Faiz46.008 44.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-361.694 -510.480Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-13.939 -63.561Vergi İadeleri (Ödemeleri)-194.676 -169.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -37.938 229.880YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.263.810 -929.080Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-946 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri236.142 229.062Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri236.142 229.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.405.336 -1.158.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-572.968 -439.840Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-832.368 -718.302Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-3.093.670 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.495.817 -1.870.130Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.882.281 1.117.030Kredilerden Nakit Girişleri4.882.281 1.117.030İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-713.183 -2.204.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-489.878 -2.204.761İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-223.305 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-308.118 -230.557Türev Araçlardan Nakit Çıkışları699.337 -217.258Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-426.265 -337.692Alınan Faiz37.584 28.686Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 324.181 -25.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)945.731 -1.120.097Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi117.273 65.377NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.063.004 -1.054.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.344.886 4.370.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.407.890 3.315.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.438.132 7.696.870Finansal Yatırımlar17 3.350.872 0Vadeli Mevduatlar3.350.872 0Ticari Alacaklar7.091.803 6.582.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 190.866 53.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.900.937 6.528.628Diğer Alacaklar96.168 112.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar96.168 112.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar829.957 951.675Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları829.957 951.675Türev Araçlar3.994.626 3.999.083Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 164.069 728.427Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 3.830.557 3.270.656Stoklar562.050 439.933Peşin Ödenmiş Giderler869.267 382.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler869.267 382.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34.747 8.949Diğer Dönen Varlıklar298.502 548.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar298.502 548.128ARA TOPLAM25.566.124 20.722.963Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 56.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.603.485 20.779.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.617 13.671Diğer Finansal Yatırımlar17 14.617 13.671Ticari Alacaklar241.197 127.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 241.197 127.851Diğer Alacaklar38.869 38.739İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.869 38.739Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar48.669 55.377Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları48.669 55.377Türev Araçlar31.635 39.980Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 31.635 39.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15.060 15.483Maddi Duran Varlıklar18.994.461 18.973.746Arazi ve Arsalar6.427.431 6.398.268Binalar570.054 592.875Tesis, Makine ve Cihazlar10.772.132 10.862.961Diğer Maddi Duran Varlıklar1.224.844 1.119.642Kullanım Hakkı Varlıkları1.601.840 1.578.893Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.445.564 14.332.012Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar5.185.622 5.426.301Diğer Haklar1.647.506 1.315.334Lisanslar2.031.734 2.104.880Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.535.758 5.440.553Peşin Ödenmiş Giderler17.379 19.998İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.379 19.998Ertelenmiş Vergi Varlığı2.512.007 2.362.407Diğer Duran Varlıklar28 97İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar28 97TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.961.326 37.558.254TOPLAM VARLIKLAR63.564.811 58.337.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.845.944 835.258İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar507.134 0Banka Kredileri7, 8 507.134 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.338.810 835.258Banka Kredileri7 4.326.864 802.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.946 33.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.679.852 6.282.020İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.679.852 6.282.020Banka Kredileri7 6.011.223 5.374.362Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 586.850 556.271İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 81.779 351.387Ticari Borçlar5.205.434 7.729.147İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 116.541 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.088.893 7.729.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar281.699 215.114Diğer Borçlar6.589.524 1.395.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 14 4.954.565 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.634.959 1.395.728Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler707.043 713.389Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri707.043 713.389Türev Araçlar51.030 114.770Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 49.417 114.611Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 1.613 159Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü141.901 160.514Kısa Vadeli Karşılıklar342.207 529.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 129.110 319.140Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 213.097 210.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.523 21.489İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.523 21.489ARA TOPLAM24.937.157 17.997.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.937.157 17.997.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.961.777 22.686.099İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.961.777 22.686.099Banka Kredileri7 10.129.086 8.926.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 826.957 850.097İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 14.005.734 12.909.151Diğer Borçlar42.926 40.299İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.926 40.299Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.489.123 1.417.662Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri15 1.489.123 1.417.662Türev Araçlar155.938 351.986Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 155.938 351.986Uzun Vadeli Karşılıklar1.413.101 1.291.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.402.474 1.281.014Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.627 10.627Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü130.843 302.980Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.193.708 26.090.667TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.130.865 44.087.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.433.946 14.249.904Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.320.942 -1.320.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.433.018 4.384.830Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.314.329 4.320.136Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.238.145 5.231.590Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-923.816 -911.454Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)130.529 76.534Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.840 -11.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.269.709 -2.799.409Yabancı Para Çevrim Farkları1.734.501 1.555.755Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-181.169 -280.615Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.078.489 876.407Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.259.658 -1.157.022Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-3.823.041 -4.074.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler391.894 2.568.388Yasal Yedekler391.894 2.568.388Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.378.721 2.395.335Net Dönem Karı veya Zararı560.716 5.761.454TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.433.946 14.249.904TOPLAM KAYNAKLAR63.564.811 58.337.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376Transferler169.754 1.135.584 -1.305.338Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 1.355.606 1.130.647 1.130.647Dönem Karı (Zararı)1.355.606 1.355.606 1.355.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 -224.959 -224.959Kar Payları14 -1.872.535 -1.872.535 -1.872.535Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -807.154 -27.767 825.663 -17.985 -660.513 -1.318.975 2.568.388 2.672.577 1.355.606 11.295.488 11.295.488Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.231.590 -911.454 76.534 -11.840 1.555.755 876.407 -1.157.022 -4.074.549 2.568.388 2.395.335 5.761.454 14.249.904 14.249.904Transferler-2.176.494 7.937.948 -5.761.454Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.555 -12.362 53.995 178.746 202.082 -102.636 251.508 560.716 1.138.604 1.138.604Dönem Karı (Zararı)560.716 560.716 560.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.555 -12.362 53.995 178.746 202.082 -102.636 251.508 577.888 577.888Kar Payları14 -4.954.562 -4.954.562 -4.954.562Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.238.145 -923.816 130.529 -11.840 1.734.501 1.078.489 -1.259.658 -3.823.041 391.894 5.378.721 560.716 10.433.946 10.433.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)560.716 1.355.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.188 36.246Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.284 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.453 -30.918Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler67.493 76.225Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.136 -9.061Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-729 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.091 6.184Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi-13.498 -15.245Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar529.700 -261.205Yabancı Para Çevrim Farkları178.746 104.597Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)178.746 104.597Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)252.603 378.354Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)252.603 378.354Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-128.295 -84.205Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-128.295 -84.205Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)314.386 -751.401Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)314.386 -751.401Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-87.740 91.450Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-50.521 -75.671Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.659 16.841Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-62.878 150.280DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)577.888 -224.959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.138.604 1.130.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.138.604 1.130.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024402BIST