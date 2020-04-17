***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13.05.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2020 31/03/2020 13/05/20202. Çeyrek3. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838940BIST