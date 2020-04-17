***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
17.04.2020 14:50
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13.05.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 13/05/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838940
BIST
17:3697.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.453,93
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:366,9418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:367,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:36376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,94
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.944.296
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.103.706
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.063.046
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.169.964
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,30
|9.893.603
|% -8,33
|
|IHEVA
|1,74
|59.015.110
|% -7,94
|
|PGSUS
|51,05
|1.468.709.491
|% 2,26
|
|GARAN
|8,37
|929.527.996
|% 1,45
|
|THYAO
|10,39
|830.271.401
|% 2,26
|
|ASELS
|26,88
|749.066.258
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,77
|585.746.752
|% 2,12
|
|KARSN
|1,46
|268.212.831
|% 5,80
|
|YKBNK
|1,99
|305.614.103
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,65
|84.066.457
|% -2,99
|
|GARAN
|8,37
|929.527.996
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,21
|128.908.140
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6386
|8,6819
|% 0,16
|
|Frank
|7,1486
|7,1916
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-30,98
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,44
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-42,90
|
|Tam
|2.497
|2.556
|-40,30
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,40
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,70
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,07
|28,07
|0,25
|
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