***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
16.07.2020 14:44
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 12/08/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860071
BIST
15:17119.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.467,86
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:176,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:177,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8424
En Düşük
7,8069
15:17398,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 398,21
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.248.751
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.578.368
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.074.901
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.344.772
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.418.750
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,10
|13.001.171
|% -4,66
|
|RTALB
|35,78
|31.849.381
|% -4,13
|
|AYEN
|6,40
|10.911.958
|% -3,90
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,31
|757.776.733
|% -1,28
|
|GARAN
|8,01
|756.978.601
|% 1,65
|
|THYAO
|12,14
|681.703.973
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,66
|653.797.593
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|757.776.733
|% -1,28
|
|ODAS
|2,95
|615.080.535
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,87
|346.398.125
|% 3,89
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,66
|653.797.593
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5849
|8,6279
|% -0,22
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,82
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.645
|2.685
|-13,00
|
|Tam
|2.661
|2.673
|-12,60
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|-6,10
|
|Çeyrek
|648
|655
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,27
|
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