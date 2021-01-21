***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
21.01.2021 19:50
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 03.02.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 03/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903762
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0509
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,17
|Açılış
|: 441,57
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3671
|7,3682
|% -0,69
|
|Euro
|8,9540
|8,9629
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0780
|10,1286
|% -0,16
|
|Frank
|8,2753
|8,3251
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,11
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
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17:57
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