***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
30.09.2021 18:11
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.07.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 02.11.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 02/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965942
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0223
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05503,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 9,04
|Açılış
|: 503,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
503,85
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.817
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8794
|8,8823
|% -0,39
|
|Euro
|10,2808
|10,3334
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9735
|12,0335
|% 0,36
|
|Frank
|9,4934
|9,5506
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3624
|2,3743
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|34,96
|
|Altın Gr.
|504
|504
|9,04
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,15
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,29
|