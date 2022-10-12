***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
12.10.2022 18:34
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.07.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 08.11.2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 08/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071311
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0334
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05996,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 996,44
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5735
|18,5773
|% -0,04
|
|Euro
|17,9835
|18,0181
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5180
|20,6209
|% 0,91
|
|Frank
|18,5235
|18,6351
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,81
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.717
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-2,32
|