***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim
07.02.2023 10:20
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının kamuya açıklanma tarihi 22.02.2023 olarak güncellenmiştir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 22/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110298
BIST
12:414.674
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -255,79
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.674
12:4118,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:4120,1866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0226
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:411.135,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.135,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:36
|INTEM
|86,90
|9.460.686
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.168.540
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.741.307
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.882.459
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.725.138
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.723.044
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,30
|1.017.273.441
|% -1,57
|
|EREGL
|38,80
|943.820.822
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.861.071
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,04
|355.686.434
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.891
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.428.127
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8271
|18,8327
|% 0,04
|
|Euro
|20,1858
|20,1959
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5701
|22,6833
|% 0,02
|
|Frank
|20,2690
|20,3911
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.689
|7.805
|28,00
|
|Tam
|7.724
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.773
|3.805
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|1,37
|