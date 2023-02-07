Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim

07.02.2023 10:20
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının kamuya açıklanma tarihi 22.02.2023 olarak güncellenmiştir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 22/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110298


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:414.674
Değişim :  -5,19% |  -255,79
Açılış :  4.904  
Önceki Kapanış :  4.930  
En Yüksek
4.904 En Düşük
4.674
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 86,90 9.460.686 % 10,00  
KONYA 2.964,50 87.168.540 % 10,00  
BMSCH 14,30 13.741.307 % 10,00  
DIRIT 6,60 45.104 % 10,00  
TBORG 34,10 1.773 % 10,00  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Dolar 18,8271 18,8327 % 0,04  
Euro 20,1858 20,1959 % -0,07  
Sterlin 22,5701 22,6833 % 0,02  
Frank 20,2690 20,3911 % 0,33  
Riyal 5,0032 5,0283 % 0,01  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 6,41  
Altın Gr. 1.136 1.136 4,49  
Cumhuriyet 7.689 7.805 28,00  
Tam 7.724 7.775 -13,00  
Yarım 3.773 3.805 -6,00  
Çeyrek 1.887 1.902 -3,00  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 0,10  
Gümüş Gr. 13,53 13,55 0,07  
B. Petrol 82,36 82,36 1,37  
Seans Raporu 12:36
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru