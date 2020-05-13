GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

13.05.2020 19:10
GÜNCEL HABERLER



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2020 yılı ilk çeyreğinde, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettik. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınının ku¨resel olarak ekonomide ve tüketici davranışlarında etkileri olmaktadır. Olumlu açıdan, bu dönemde sabit segmentte artan internet ihtiyacıyla güçlü bir performans gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, salgın kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlaması risklerin azalması açısından olumlu olsa da temkinli bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Bu kapsamda genel risk unsurlarını yansıtarak 2020 gelir öngörümüzü çok sınırlı olarak aşağı yönlü revize ediyoruz. FAVÖK öngörümüzü ise disiplinli maliyet yönetimini ve ürün grubu satış dağılımındaki olumlu değişikliği yansıtarak yukarı yönlü revize ediyoruz. Evden çalışma ve uzaktan eğitim modelleriyle hız verme kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha da önemli olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, ülke çapında yaygın olan altyapımızda hızlı geri dönüşü olacak bazı fiber yatırımlarımızı öne çekmeye karar verdik. Ayrıca kur hareketlerindeki etkiyi de yansıtarak yatırım öngörümüzü de yukarı yönlü revize ediyoruz. Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2020 yılında -   Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %13 seviyesinde artmasını, -   Konsolide FAVÖK tutarımızın 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, -   Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 6,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki Beklenti
Revize Beklenti

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %14 Yaklaşık %13
Konsolide FAVÖK
Yaklaşık 12,4 milyar TL 12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları
Yaklaşık 5,8 milyar TL Yaklaşık 6,4 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844815


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.159
Değişim :  0,55% |  543,25
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.865 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.384.875 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4984 8,5410 % -0,63  
Frank 7,1526 7,1957 % -0,51  
Riyal 1,8517 1,8610 % -0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 5,32  
Altın Gr. 384 384 0,99  
Cumhuriyet 2.471 2.514 3,90  
Tam 2.544 2.580 3,90  
Yarım 1.241 1.261 1,90  
Çeyrek 621 631 1,00  
Gümüş.Ons 15,43 15,46 0,00  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,00  
B. Petrol 29,51 29,51 -0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru