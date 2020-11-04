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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

04.11.2020 18:53
GÜNCEL HABERLER



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2020 yılı ilk 9 ayında, üstün finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettik. Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bu dönemde, internete olan talebin hızla artması sonucu, sabit segmentte çok güçlü bir performans elde ettik. Mobil iş kolunda ise, ülke çapında Covid-19 tedbirlerindeki kontrollü gevşeme ve pazarda bunu takip eden bir miktar rasyonelleşmeyle, Haziran ayından bu yana trendlerin kademeli olarak iyileştiğini gözlemledik. Sonuç olarak, 2020'nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve 4Ç'20 görünümü, 2020 yılı gelir ve FAVÖK öngörülerimizi yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı.  Bu yılın başlarında, yeni bağlantı taleplerinde yaşanan artışla uyumlu beklentilerle, fiber yatırımlarımıza hız verdiğimizi duyurmuştuk. Fiber yatırımlarda artışın devam etmesi ve elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle yatırım harcaması öngörülerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz. Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2020 yılında -   Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %16 seviyesinde artmasını, -   Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 13 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, -   Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 6,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki Beklenti
Revize Beklenti

Konsolide Gelir Büyümesi  (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %13 Yaklaşık %16
Konsolide FAVÖK
12,4 milyar TL – 12,6 milyar TL Yaklaşık 13 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları
Yaklaşık 6,4 milyar TL Yaklaşık 6,6 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886250


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Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
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Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,04  
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