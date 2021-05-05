***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.05.2021 18:40
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılına tahminimizden daha güçlü başladık. İlk çeyrekte, sabit ve mobil iş kollarımıza ek olarak kurumsal datadaki gelir büyümesinde de beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik. Sonuç olarak, 2021 öngörümüzü tüm alanlarda yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. FAVÖK'teki değişim daha yüksek gelir büyümesi beklentimizden kaynaklanırken, yatırım tutarı iletişim hizmetlerine ve teknoloji servislerine olan yüksek talebin yanı sıra döviz kurunun etkisini yansıtıyor. Yatırımlarımız, sabit/mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G'ye geçişe odaklanacak. 2021 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2020 yılına göre yaklaşık %16 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki Beklenti
Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %14 Yaklaşık %16
Konsolide FAVÖK
Yaklaşık 15 milyar TL Yaklaşık 15,4 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları
Yaklaşık 7,7 milyar TL Yaklaşık 8 milyar TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934754
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0301
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:059,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9760
18:05483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.511.656
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2780
|8,2827
|% -0,38
|
|Euro
|9,9886
|9,9942
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4795
|11,5371
|% -0,43
|
|Frank
|9,0779
|9,1326
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2027
|2,2138
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|29,29
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,21
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235