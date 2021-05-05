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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

05.05.2021 18:40



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2021 yılına tahminimizden daha güçlü başladık. İlk çeyrekte, sabit ve mobil iş kollarımıza ek olarak kurumsal datadaki gelir büyümesinde de beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik. Sonuç olarak, 2021 öngörümüzü tüm alanlarda yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. FAVÖK'teki değişim daha yüksek gelir büyümesi beklentimizden kaynaklanırken, yatırım tutarı iletişim hizmetlerine ve teknoloji servislerine olan yüksek talebin yanı sıra  döviz kurunun etkisini yansıtıyor. Yatırımlarımız, sabit/mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G'ye geçişe odaklanacak.   2021 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2020 yılına göre yaklaşık %16 seviyesinde artmasını,  - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,  - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz.  Önceki Beklenti
Revize Beklenti

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %14 Yaklaşık %16
Konsolide FAVÖK
Yaklaşık 15 milyar TL Yaklaşık 15,4 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları
Yaklaşık 7,7 milyar TL Yaklaşık 8 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934754


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