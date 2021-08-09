***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYılın ikinci çeyreğinde özellikle mobil segmentin katkısıyla beklentilerin üzerinde ciro ve FAVÖK kaydettik. Diğer iş kollarımız da beklentilerimizden bir miktar daha iyi performans gösterdi. İlk yarı performansının yanı sıra ikinci yarıda daha iyi bir görünüm, 2021 yılı öngörülerinin bir kez daha yukarı yönlü revizyonunu destekliyor.FAVÖK'teki değişim, iyileşen gelir büyümesi ve operasyonel gider görünümünden kaynaklanırken, revize yatırım tutarı, telekomünikasyon hizmetleri servislerine olan sürekli ve güçlü talep karşısında, ek mobil ve sabit genişbant yatırımları yapma gereğini ve döviz kurunun etkisini yansıtıyor. Yatırımlarımız, sabit erişim ve mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G'ye geçişe odaklanacak ve gelecek yılların büyüme trendini desteklemeye devam edecektir. 2021 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2020 yılına göre yaklaşık %17 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 15,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 8,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki BeklentiRevize BeklentiGelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)Yaklaşık %16 Yaklaşık %17FAVÖKYaklaşık 15,4 milyar TL Yaklaşık 15,8 milyar TLYatırım HarcamalarıYaklaşık 8 milyar TL Yaklaşık 8,5 milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956257BIST