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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

08.08.2022 18:16
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek gelir büyümesi ve FAVÖK kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Sonuç olarak, sene başından bu yana rakamlar ve son gerçekleşmeler, 2022 öngörümüzde yukarı yönlü revizyon gerektirdi. FAVÖK'teki değişim, daha yüksek gelir ve operasyonel gider görünümünden kaynaklanırken, yatırım harcamalarındaki yukarı yönlü hareket, lirada devam eden zayıflığın ve yüksek enflasyonun etkisini yansıtıyor. 2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2021 yılına göre yaklaşık %33 seviyesinde artmasını,  - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 18,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,  - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 13,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini  öngörmekteyiz. Önceki Öngörü
Revize Öngörü

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
%23-25 Yaklaşık %33
Konsolide FAVÖK
17,5-18,3 milyar TL Yaklaşık 18,5 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
Yaklaşık 12,5 milyar TL Yaklaşık 13,0 milyar TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053065


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