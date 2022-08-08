***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek gelir büyümesi ve FAVÖK kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Sonuç olarak, sene başından bu yana rakamlar ve son gerçekleşmeler, 2022 öngörümüzde yukarı yönlü revizyon gerektirdi. FAVÖK'teki değişim, daha yüksek gelir ve operasyonel gider görünümünden kaynaklanırken, yatırım harcamalarındaki yukarı yönlü hareket, lirada devam eden zayıflığın ve yüksek enflasyonun etkisini yansıtıyor. 2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2021 yılına göre yaklaşık %33 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 18,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 13,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmekteyiz. Önceki ÖngörüRevize ÖngörüKonsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)%23-25 Yaklaşık %33Konsolide FAVÖK17,5-18,3 milyar TL Yaklaşık 18,5 milyar TLKonsolide Yatırım HarcamasıYaklaşık 12,5 milyar TL Yaklaşık 13,0 milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053065BIST