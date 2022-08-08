***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.08.2022 18:16
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek gelir büyümesi ve FAVÖK kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Sonuç olarak, sene başından bu yana rakamlar ve son gerçekleşmeler, 2022 öngörümüzde yukarı yönlü revizyon gerektirdi. FAVÖK'teki değişim, daha yüksek gelir ve operasyonel gider görünümünden kaynaklanırken, yatırım harcamalarındaki yukarı yönlü hareket, lirada devam eden zayıflığın ve yüksek enflasyonun etkisini yansıtıyor. 2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2021 yılına göre yaklaşık %33 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 18,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 13,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmekteyiz. Önceki Öngörü
Revize Öngörü
Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
%23-25 Yaklaşık %33
Konsolide FAVÖK
17,5-18,3 milyar TL Yaklaşık 18,5 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
Yaklaşık 12,5 milyar TL Yaklaşık 13,0 milyar TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053065
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1365
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3814
En Düşük
18,1988
18:051.031,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.031,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9505
|17,9522
|% 0,22
|
|Euro
|18,3217
|18,3778
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,6953
|21,8041
|% 0,64
|
|Frank
|18,7652
|18,8782
|% 1,17
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,00
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|9,64
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.907
|6.998
|8,00
|
|Yarım
|3.365
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,43
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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