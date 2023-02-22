***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut koşullarda 2023 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir: •Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %52-55 •Konsolide FAVÖK yaklaşık 23-25 milyar TL •Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 17-19 milyar TL Not: 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye'de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı dolaysıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörüleri, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116124BIST