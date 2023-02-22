***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.02.2023 18:39
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut koşullarda 2023 yılı için öngörüler aşağıdaki gibidir: •Konsolide gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %52-55 •Konsolide FAVÖK yaklaşık 23-25 milyar TL •Konsolide yatırım harcaması yaklaşık 17-19 milyar TL Not: 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye'de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı dolaysıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörüleri, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116124
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0350
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,4070
En Düşük
20,0000
18:051.110,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.110,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8642
|18,8755
|% 0,05
|
|Euro
|20,0661
|20,0746
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7038
|22,8177
|% -0,29
|
|Frank
|20,2092
|20,3310
|% -0,23
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.603
|7.667
|-32,00
|
|Yarım
|3.714
|3.752
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|-2,40
|