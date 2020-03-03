***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ALTINDAĞAdres Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,4 - 2019 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,5 - 2019 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,8 - Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 500 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,16 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,17 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem_Davet_Vekaletname_Bilgilendirme Dokumanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Agenda_Invitation_Proxy Sample_Information Note.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.03.2020 tarihinde saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824027BIST