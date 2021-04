***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ALTINDAĞAdres Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,4 - 2020 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,5 - 2020 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,8 - Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,10 - Şirket tarafından 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların onaylanması11 - Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,16 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,17 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,18 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 19.03.2021_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 19.03.2021_List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2020_GK_Tutanak.pdf - TutanakEK: 4 2020_GA_Minutes.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 01.04.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922708BIST