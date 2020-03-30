***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 (Koronavirus) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833283BIST