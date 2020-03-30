***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 16:37
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Mart 2020 tarihinde aldığı karar ile, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 (Koronavirus) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833283
BIST
17:1288.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 339,48
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:126,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:127,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0762
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:12342,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,83
|Açılış
|: 342,80
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.331.656
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.948
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.197.915
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.499.519
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.858
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|322.428
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.840.771
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,75
|694.538.128
|% -1,24
|
|ASELS
|23,30
|584.628.497
|% 0,78
|
|GARAN
|8,04
|515.081.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,36
|459.946.790
|% -9,21
|
|SASA
|7,98
|335.020.233
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,95
|170.645.476
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,02
|282.351.583
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,49
|59.550.047
|% 4,26
|
|YKBNK
|1,90
|173.214.659
|% 1,06
|
|TSPOR
|2,79
|238.096.214
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1272
|8,1680
|% 1,57
|
|Frank
|6,8504
|6,8916
|% 1,37
|
|Riyal
|1,7465
|1,7552
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|
|Altın Gr.
|343
|343
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|